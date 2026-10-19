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APEC會議期間 深圳鼓勵企業在家辦公彈性上下班

中央社／ 台北19日電

因應今年APEC峰會11月18至19日將在深圳登場，以及中國慣常採取的嚴厲安保措施，深圳市官方日前發布通知，鼓勵全市企業在APEC會議當週工作日（11月16至20日）實行「靈活工作安排」，其中包括居家辦公、帶薪休年假、彈性上下班等措施。

南方都市報報導，深圳市人力資源和社會保障局日前發布「關於倡導APEC會議期間實行靈活工作安排的通知」，提到上述內容。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）非正式領導人峰會將於11月18至19日在深圳舉行，配合會議舉行，先前深圳官方已公布多項措施，包含：11月1日起除例外狀況，全市全天禁止汽車、機車鳴喇叭，為期5年；全市中小學11月17至11月20日放「秋假」；鼓勵企業在會議期間安排員工居家辦公、錯峰或彈性上下班；會議期間全市公車、地鐵票價5折。

根據最新通知，深圳官方在通知中，宣導全市企業在11月16日至20日，結合工作需要和職工個人意願，統籌安排職工帶薪年休假。

通知稱，APEC會議期間為實現交通安全有序與城市平穩運行，官方宣導全市企業根據生產、工作具體情況及所在區域「因企施策、因崗施策、因時施策、因地施策」，實行「靈活工作安排」。

實際建議安排包含：宣導企業安排職工居家遠程辦公，緩解通勤壓力，提高工作效率；企業要為員工居家遠端辦公提供便利條件，保障職工高效完成工作；宣導企業統籌安排職工帶薪年休假，企業應依法保障職工年休假權利，制定合理的年休假計畫，結合工作需要和職工個人意願，統籌安排職工帶薪年休假。

此外，對確需現場辦公或作業的崗位，企業應與職工充分協商，鼓勵員工「錯峰上下班、彈性上下班」，並優先搭乘公車、地鐵等方式綠色出行。

深圳 APEC

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