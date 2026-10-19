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規模以上工業 中國1至9月GDP工業增加值年增5.3%
中國國家統計局今天公布，中國9月規模以上工業增加值實際增長率年增5.5%，增速比上月加快0.3個百分點；月增率0.61%。1至9月年增5.3%。
工業增加值是國內生產毛額（GDP）最重要的組成元素，可以判斷短期工業經濟的走勢和經濟景氣程度，也是宏觀調控的重要參考和依據。增加值實際增速則是指扣除價格因素的實際增長率。
根據中國國家統計局官網，分三大門類看，9月採礦業增加值年增1.3%，製造業年增6.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增5.6%。
分經濟類型看，9月國有控股企業增加值年增3.6%；股份制企業年增6.0%，外商及港澳台投資企業年增3.7%；私營企業年增3.8%。
分行業看，9月41個大類行業中有31個行業增加值年增率保持增長。
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