快訊

不滿星巴克收費新制！退隨行卡要扣3%手續費、等14天 會員炸鍋了

氣象署估強颱薔琵從台灣東部海面北上機率高 最快周四發海警

外資大舉匯出近180億美元 央行罕見盤中喊話穩匯市

聽新聞
0:00 / 0:00

規模以上工業 中國1至9月GDP工業增加值年增5.3%

中央社／ 上海19日電

中國國家統計局今天公布，中國9月規模以上工業增加值實際增長率年增5.5%，增速比上月加快0.3個百分點；月增率0.61%。1至9月年增5.3%。

工業增加值是國內生產毛額（GDP）最重要的組成元素，可以判斷短期工業經濟的走勢和經濟景氣程度，也是宏觀調控的重要參考和依據。增加值實際增速則是指扣除價格因素的實際增長率。

根據中國國家統計局官網，分三大門類看，9月採礦業增加值年增1.3%，製造業年增6.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增5.6%。

分經濟類型看，9月國有控股企業增加值年增3.6%；股份制企業年增6.0%，外商及港澳台投資企業年增3.7%；私營企業年增3.8%。

分行業看，9月41個大類行業中有31個行業增加值年增率保持增長。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸上季GDP看增4.5% 較第2季水準小幅回升

中國PPI與CPI剪刀差擴大 分析指小微企業經營更難

大陸9月成品油出口達716萬噸 年增近四成

前英相蘇納克：中國以增他國依賴為目標 歐洲面臨險境

相關新聞

陸第3季GDP年增4.5%優於預期 出口獨挑大梁成隱憂

大陸國家統計局今（19）日公布，2026年前三季國內生產毛額（GDP）年增4.6%，其中第三季GDP年增4.5%，較第二季的4.3%回升0.2個百分點，也高於路透調查預估的4.4%。

煞車踏板斷裂風波 華為尊界V800讓「速成車」時代終結

日前，大陸汽車資訊平台「懂車帝」關於「尊界V800剎車踏板支架斷裂」的測評影片，引發中國大陸新能源車界大震盪。這款由華為旗下「鴻蒙智行」與江淮汽車聯合打造的百萬人民幣旗艦車，曾被華為終端董事長余承東稱「全世界最頂級的MPV」，竟陷入「剎車踏板支架斷裂」風波，還讓中央4大部門發布新規，究竟怎麼回事？

花旗預測 陸AI企業赴港上市維持穩健

中國大陸ＡＩ產業今年掀起上市潮，香港成為相關企業重要的融資市場。據路透，花旗銀行高層預期，儘管市場對企業估值的疑慮升高，大陸ＡＩ供應鏈企業赴港上市趨勢仍將維持穩健，明年香港股權資本市場的焦點，有望從硬體供應商轉向ＡＩ模型及應用開發商。

機場運量 白雲擠下浦東奪冠

據廣東發布，今年前三季統計顯示，廣州白雲國際機場旅客運量達六七○二點九萬人次，超越了上海浦東機場，成為全大陸第一機場。預計隨著廣交會與ＡＰＥＣ，廣州有望守住航空旅客輸送量全大陸第一的寶座。

蘋果折疊iPhone溢價搶購潮消風 大陸轉售平台開價大縮水

蘋果首款折疊手機iPhone Duo尚未開賣，預售已掀起全球炒風，中國大陸轉售平台部分版本溢價近四成。不過，陸媒報導，相關交易群中尋求轉手者較多，多數高溢價交易並未真正成交，且僅開放預購一天，黃牛開價幅度開始大幅縮水，市場仍在觀望23日開賣後的行情。

台商應注意香港CRS新規

設立香港公司涉及的CRS、KYC、電子報稅、會計、審計等長期合規問題將帶來不小維持成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。