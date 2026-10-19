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大陸腦機介面邁向產業化元年 可望加速應用落地

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸腦機介面邁向產業化元年。圖為2025年蘇州「人工智慧+」創新發展推廣大會活動現場展示的腦機介面智慧裝備。新華社
大陸腦機介面邁向產業化元年。圖為2025年蘇州「人工智慧+」創新發展推廣大會活動現場展示的腦機介面智慧裝備。新華社

大陸科研團隊近期研發腦機介面精細運動重建系統，助力偏癱患者成功彈奏簡單樂曲。有機構認為，得益於政策支撐與標準體系持續完善，腦機介面正邁向規模化、產業化元年。

截至9月14日，今年內大陸腦機介面領域一級市場已發生投融資事件99起，金額共計人民幣94.74億元（約新台幣460億元），遠超2025年全年表現。

腦機介面是在大腦與外部設備之間建立直接信息通道，實現腦與機器智能協同交互的前沿技術，按技術路徑可分為非侵入式、半侵入式與侵入式三類。腦機介面已升級為大陸官方「十五五」產業戰略，在多重政策強力支持下，外界認為產業落地正在加速。

華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院日前指稱，研發出大陸首個基於高通道矩陣式電刺激的腦機介面精細運動重建系統，能讓39歲偏癱患者經近兩個月訓練後，連貫彈奏小星星等簡單樂曲，右手手腕可自主翻轉90度，無需設備輔助也能持筆工整書寫姓名。

目前半侵入式率先實現註冊和商業化落地。大陸藥監局今年3月批准博睿康植入式手部運動功能代償系統（NEO）上市，適用於頸段脊髓損傷所致四肢癱患者。為全球首個獲批上市的植入式腦機介面醫療器械。從獲批到華山醫院完成全球首例商業化植入手術，僅用時四個月。

中新網報導，天壇醫院腦機介面轉化研究中心執行副主任楊藝表示，侵入式和半侵入式投入大、風險高、周期長，直指癱瘓、失語、嚴重腦損傷等醫學硬問題，未來決定大陸腦機介面國際地位的，也是該路線。「難度不在能不能做出來，而是能不能十年不出問題。」

西南證券認為，2026年將成為大陸腦機介面告別講故事、走向規模化產業化、開始看產出的元年。東方財富概念板塊顯示，目前A股市場有61檔上市企業涉及腦機介面概念，合計總市值超過人民幣9,700億元。其中，有45檔上半年實現獲利。

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