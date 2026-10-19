聽新聞
0:00 / 0:00

陸半導體測試設備巨頭 聯訊儀器要發行H股

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸半導體測試設備巨頭聯訊儀器近日公布擬發行H股並在香港聯交所主板掛牌上市。該公司表示，此舉為進一步深化公司全球化戰略布局，提升公司國際化品牌形象，增強公司境外融資能力。

聯訊儀器為全球少數、大陸國內極少數量產供貨400G、800G、1.6T高速光通訊核心測試儀器的廠商，也是全球第二家推出1.6T光通訊全部核心測試儀器的企業。

該公司於今年4月24日登陸上交所科創板，與貴州茅台多次爭奪A股股王寶座，它曾在6月25日盤中最高觸及人民幣2777.77元，刷新A股歷史最高價紀錄。

業內認為，聯訊儀器赴港上市背後有多重因素：一方面，海外收入占比快速提升，聯訊儀器2025年前三季境外營收占32.59%，客戶包括Lumentum、Coherent、住友、古河等國際廠商，在港上市有助於提升海外品牌、便利外匯資金和海外併購；另一方面，公司處於高研發、高擴產階段，A股募資主要投向既定產業化項目，後續技術迭代、海外擴張和併購仍需長期資本。

聯訊儀器業績亮眼，今年上半年營收人民幣15.31億元，年增長208%，淨利潤人民幣5.67億元，年增903%。受益於AI算力需求增長、資料中心建設加速，帶動光模組及光晶片廠商擴產背景下，預計2026年前三季淨利達人民幣19億至21億元。

光通訊 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

光通訊板塊承壓...陸光晶片巨頭稱未來兩年需求能見度很高

AI CPO促全球半導體測試產值上看208億美元 穎崴等擴產搶食市場商機

長鑫科技預告前三季淨利驚人 將回購股票激勵員工

致茂預計10月29日 召開線上法說會公布財報展望

相關新聞

蘋果折疊iPhone溢價搶購潮消風 大陸轉售平台開價大縮水

蘋果首款折疊手機iPhone Duo尚未開賣，預售已掀起全球炒風，中國大陸轉售平台部分版本溢價近四成。不過，陸媒報導，相關交易群中尋求轉手者較多，多數高溢價交易並未真正成交，且僅開放預購一天，黃牛開價幅度開始大幅縮水，市場仍在觀望23日開賣後的行情。

陸 AI 鏈赴港 IPO 熱度不墜 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

大陸AI產業掀起上市潮，香港成為重要融資市場。花旗集團預期，儘管面臨估值擔憂加劇和日益嚴格的審查，大陸AI供應鏈企業上市潮仍將維持穩定，明年香港股權資本市場的焦點，有望從硬體供應商轉向AI模型及應用開發商。

大陸腦機介面邁向產業化元年 可望加速應用落地

大陸科研團隊近期研發腦機介面精細運動重建系統，助力偏癱患者成功彈奏簡單樂曲。有機構認為，得益於政策支撐與標準體系持續完善，腦機介面正邁向規模化、產業化元年。

陸半導體測試設備巨頭 聯訊儀器要發行H股

大陸半導體測試設備巨頭聯訊儀器近日公布擬發行H股並在香港聯交所主板掛牌上市。該公司表示，此舉為進一步深化公司全球化戰略布局，提升公司國際化品牌形象，增強公司境外融資能力。

新聞中的法律／商業議價與限制競爭的界線

台北高等行政法院近日判決撤銷公平會認定全聯未履行結合附負擔中的「禁止最惠客戶政策」承諾的裁罰，引發業界關注。但此案值得關注的，在於如何兼顧行政裁罰的證據要求，與競爭法對市場競爭秩序的維護，甚至影響公平會未來在審查企業結合案時，該如何考量結合事業承諾的有效性與嗣後行為的反競爭效果，以達維護公平競爭目的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。