蘋果折疊iPhone溢價搶購潮消風 大陸轉售平台開價大縮水

蘋果首款折疊手機iPhone Duo尚未開賣，預售已掀起全球炒風，中國大陸轉售平台部分版本溢價近四成。不過，陸媒報導，相關交易群中尋求轉手者較多，多數高溢價交易並未真正成交，且僅開放預購一天，黃牛開價幅度開始大幅縮水，市場仍在觀望23日開賣後的行情。

法人指出，iPhone Duo初期備貨應難以滿足龐大果粉購機需求，但大陸市場對於新機價格炒作風有降溫跡象，意味高人氣態勢同步鬆動，牽動台積電、鴻海、大立光、新日興等iPhone Duo協力廠後市。

大陸財經媒體《財經天下》指出，iPhone Duo 16日開放預購，大量果粉湧入蘋果官網及電商平台搶購，也傳出部分消費者反應頁面無法載入，多家實體門市也顯示無法取貨。有消費者表示，僅晚約10分鐘下單，預計出貨日期已排至11月28日；蘋果官網郵寄訂單已排至2027年1月。

首批搶到貨的消費者立刻加價轉售。一名山西消費者以人民幣17,999元購入512GB星光白色版本，預計10月23日到貨，以加價人民幣5,000元出售；其他二手平台也有512GB版本開價人民幣25,500元，較官方定價高出逾人民幣7,000元。還有更誇張的案例，在美國，eBay一支2TB版本預購單，據交易截圖顯示以9,777美元售出，較原價高出逾兩倍；大陸得物App上的1TB版本預售報價一度達人民幣79,999元，較官方定價高出人民幣58,000元以上。

陸媒指出，多數高溢價交易尚未真正成交。一名北京數位產品收購商表示，市場普遍加價約人民幣3,000元，多名黃牛並承諾首銷當天交貨；另一名二手交易參與者則說，首發當天可能仍有（人民幣）數千元溢價，後續須觀察市場行情及消費者反應。

大陸智慧手機業者李能表示，首批現貨預購難以搶購可能與蘋果產能不足有關。iPhone Duo的鉸鏈由100多個精密零件組成，採用3D列印製程，製程複雜可能影響良率，產能提升需要時間。

李能表示，蘋果掌握作業系統、晶片、硬體、開發工具及App上架平台，在軟硬體整合方面具有優勢，有助開發者為折疊螢幕調整應用程式。三星、華為、小米及OPPO等手機廠商早已投入折疊手機市場，蘋果此次加入後，軟體適配及生態系整合也受到關注。