日系車商陷苦戰 日產9月中國汽車銷量大跌6成、本田減半

受中國內需市場疲軟、油價上漲與本土車企競爭加劇等因素影響，日系車商在中國市場陷入苦戰。日本車企日產（Nissan）9月在中國市場的新車銷量較去年同期大跌6成、本田（Honda）減5成。

據共同社報導，日產汽車16日宣布，9月在中國市場的新車銷量較去年同期減少61.6%，為2萬3658輛，日產銷量連續6個月較去年同期減少。

本田汽車9月在中國市場的新車銷量年減53.1%，為2萬5564輛，銷量連續32個月下滑。

中國汽車內需市場整體陷入低迷，中國汽車工業協會12日公布的9月國內新車銷量較去年同期減少26.0%，約為190萬輛。

此外，市場結構也正在改變。據中國媒體界面新聞13日報導，中汽協數據顯示，2026年上半年中國乘用車市場合資及外資品牌合計市占率下滑至28.2%，中國本土品牌市占率則攀升至71.8%。2020年，合資及外資品牌尚擁有61.6%的占有率。

同時，據乘聯分會數據顯示，2026年8月，中國新能源汽車零售滲透率已達到65.2%，本土品牌新能源滲透率高達83.9%，而主流合資品牌新能源滲透率僅約15.7%。燃油車市場收縮程度遠超行業預期。

據報導，2026上半年，日產在中國汽車銷量為23.7萬輛，年減15%；本田僅20.58萬輛，較去年同期大跌34.7%，而且銷量已連續27個月走低。