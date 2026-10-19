新聞中的法律／商業議價與限制競爭的界線

台北高等行政法院近日判決撤銷公平會認定全聯未履行結合附負擔中的「禁止最惠客戶政策」承諾的裁罰，引發業界關注。但此案值得關注的，在於如何兼顧行政裁罰的證據要求，與競爭法對市場競爭秩序的維護，甚至影響公平會未來在審查企業結合案時，該如何考量結合事業承諾的有效性與嗣後行為的反競爭效果，以達維護公平競爭目的。

公平會2022年有條件同意全聯併購大潤發，但2024年時，公平會認定，全聯雖已刪除供銷合約中的最惠客戶條款，但實際執行仍以其他通路價格作為調價、議價基礎，構成未履行「不得採最惠客戶政策」的結合負擔，遭處2,000萬元罰鍰；全聯提起行政訴訟後，台北高等行政法院近日撤銷原處分，全案仍可上訴。

從法律角度來看，此案涉及行政機關應如何認定企業有無違反結合附負擔、如何區分企業活動是正常商業議價或是強制行為，及法院應如何審酌契約形式與實質、供應商有無自主決定權與市場有無反競爭效果。

但回到公平交易法「為維護交易秩序與消費者利益」目的。首先，應考量全聯在量販店與超市市場的市占率及經濟力量，因大型通路商與供應商間未必都具有對等議價能力，即使大型供應商形式上可拒絕交易條件，實際上不代表其他供應商也有充分選擇空間。

第二，供應商對商品價格雖具有自主決定權，不必然代表整體交易條件完全出於自主。若過度依賴契約形式與供應商是否同意，可能忽略實際交易過程中交易雙方的經濟力量差距。

第三，法院判決區分契約與非契約行為、同意與不同意的供應商，惟是否已充分考量整體交易情況，特別是單一交易行為是否具強制性，與企業所有行為對市場競爭是否造成影響，是不同層次的問題。若只從個別交易形式判斷，可能不足以完整呈現企業全部行為的適法性。

第四，法院對全聯違反結合附負擔義務的認定，應充分考量公平會在結合案訂定附負擔的目的，在於處理企業結合可能引發的競爭疑慮，因此，除了檢視個別交易行為外，也應釐清相關行為與原先附負擔內容及管制目的之間的關係。

此案對公平會而言，凸顯企業結合附負擔的內容必須明確，後續執法也須強化證據蒐集與違規認定。未來評估企業是否違反附負擔義務，不能只看契約條款是否刪除，也不能僅憑價格變動推論違法，而應具體證明企業行為與承諾內容的關聯，以及是否存在強制或其他違規情形。

同時，此案核心在於如何兼顧行政裁罰的證據要求與競爭法對市場實質的考量。台北高等行政法院要求公平會提出充分證據，有助釐清行政機關執法的界線；但企業是否利用市場力量影響競爭秩序，也不能只以契約形式或供應商表面上的同意作為唯一判斷標準。公平會如何在正常商業議價與限制競爭行為之間維持市場秩序，將是未來在審理企業結合案時的重要課題。（本文由PwC Taiwan副執行長暨普華商務法律事務所合夥律師許永欽口述，記者邱琮皓整理）