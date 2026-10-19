機場運量 白雲擠下浦東奪冠

據廣東發布，今年前三季統計顯示，廣州白雲國際機場旅客運量達六七○二點九萬人次，超越了上海浦東機場，成為全大陸第一機場。預計隨著廣交會與ＡＰＥＣ，廣州有望守住航空旅客輸送量全大陸第一的寶座。

消息指出，二○二○年白雲機場以四三七六點八萬人次的旅客輸送量，終結亞特蘭大機場長達二十年的霸主地位，成中國大陸首個登上全球最繁忙機場榜首的樞紐。此後數年，白雲機場穩居大陸國內第一梯隊，直至二○二四年，浦東國際航線復甦，以七六七八點七萬人次超越白雲機場，開啟兩年領跑期。隨著白雲機場T三航廈、第五跑道在二○二五年十月投運，白雲機場運力瓶頸打破，設計容量提升至一點二億人次。

最新統計顯示，二○二六年前三季廣州白雲國際機場累計旅客輸送量達六七○二點九萬人次，同比增長百分之九點七，旅客輸送量躍居全大陸機場首位。

目前白雲機場國際航線聚焦共建「一帶一路」國家、ＲＣＥＰ區域，重點拓展東南亞、中亞、中東、非洲等全球航空需求增長最快區域。二○二六年一月至八月，白雲機場新開、加密國際客運航線超過三十條。截至九月，白雲機場口岸國際及地區通航點突破一百個，新增海防、西哈努克、古晉、比斯凱克、魯安達等航點，已成大陸南方前往東南亞、非洲、中東、大洋洲的第一門戶。

據估計，第一百四十屆廣交會及ＡＰＥＣ峰會臨近，白雲機場的客流將迎來一輪新的增長潮有望助推廣州守住航空旅客輸送量全大陸第一的寶座。