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花旗預測 陸AI企業赴港上市維持穩健

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

中國大陸ＡＩ產業今年掀起上市潮，香港成為相關企業重要的融資市場。據路透，花旗銀行高層預期，儘管市場對企業估值的疑慮升高，大陸ＡＩ供應鏈企業赴港上市趨勢仍將維持穩健，明年香港股權資本市場的焦點，有望從硬體供應商轉向ＡＩ模型及應用開發商。

路透報導，花旗中國投資銀行及亞太區金融機構業務主管袁崢怡在曼谷出席國際貨幣基金（ＩＭＦ）會議期間受訪，談及大陸ＡＩ供應鏈企業赴港上市前景。她提到，儘管市場對估值的疑慮升高、審查日益嚴格，ＡＩ供應鏈企業仍將持續赴港上市。

袁崢怡指出，近期資料中心企業的估值回落主要源自美國市場，但ＡＩ供應鏈企業仍將繼續赴港上市。

她表示，計畫在香港上市的大陸企業，投資需求大致一半來自大陸境內、一半來自國際市場，有助於緩衝市場波動的影響。香港市場也有本地資金支持，持續增加的大陸南向資金正成為重要買盤。

不過，袁崢怡警告，如果美國整個ＡＩ產業周期出現反轉，全球市場都將受到影響，香港也不例外。他並指出，過去幾周市場已出現一些波動。

在供應鏈布局方面，袁崢怡表示，許多大陸硬體業者已主動在大陸以外建立生產據點，有助於服務全球客戶，並降低地緣政治摩擦帶來的影響。

他指出，大陸硬體供應商受惠於全球ＡＩ基礎設施建設熱潮，銷售量成長，產品單價也有所提高。

展望明年，袁崢怡預期，香港股權資本市場的焦點將從純硬體企業，轉向大陸ＡＩ模型及應用開發商。

不過，他強調，這些企業必須證明商業模式可行，並展現強勁的成長及獲利能力。

路透指出，在大陸科技企業融資需求帶動下，今年前九個月共有一一八家企業在香港上市，募資總額達三八八○億港元，年增百分之一○六。

花旗 中國大陸 香港

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