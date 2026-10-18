光通訊板塊承壓...陸光晶片巨頭稱未來兩年需求能見度很高

近期大陸光通訊板塊承壓，陸光晶片巨頭企業源杰科技在調研中透露，預計公司第四季及2027年繼續保持增長態勢。該公司稱8月提出新建設項目，計劃今年至明年做基礎設施建設，預計明年下半年進行設備導入，該項目將會為2028年產能釋放做支持，且未來兩年的客戶需求能見度很高。顯示光晶片需求仍在高檔。

證券時報報導，源杰科技在接受機構調研回應稱，在產能規劃方面，2026年2月，公司披露關於公司擬投資建設光電通訊半導體晶片和器件研發生產基地二期項目的公告，該項目目前已開始設備導入，將會為明年的產能釋放做支持。

源杰科技預計，明年100mW（毫瓦）及以上產品將進一步提升。以CW產品為主的數據中心產品線有望實現增長，在出貨量方面，由於產能的擴張，將會有大幅的提升。同時CW產品線的更大功率高端產品佔比提升。

源杰科技日前發布第三季業績預告，預計第三季淨利潤年增長578.85%—659.70%，業績增長主要是數據中心業務收入增長，CW（連續波激光器）產品出貨持續增長。源傑科技在調研中透露，預計公司第四季度及2027年繼續保持增長態勢。

值得注意的是，源杰股份也是挑戰登頂股王的選手之一，該公司股票在3月衝進人民幣千元股陣營，4月首次短暫登頂取代貴州茅台成為股王，6月創出歷史高點，但之後隨光通訊板塊和AI科技股回調，10月已跌回千元附近。

近期大陸光通訊板塊跌不休，源杰科技跌得比光通訊整機廠更嚴重，截至10月16日收盤，源杰科技報1028.58元，當日跌3.56%，總市值約1280.6億元。自9月29日收盤的1638.50元到10月16日收盤的1028.58元，區間跌幅約37%。

核心原因在於市場殺估值和殺遠期預期，包括受到美國FCC潛在限制傳聞影響，市場擔心國產光晶片未來進入北美高端供應鏈受阻，同時擔心CW/EML價格承壓、毛利率見頂。

有觀點認為，短期源杰科技會受到光通訊板塊下跌拖累，但中長期看，關鍵變量仍然是CW/EML出貨、100mW及以上高功率產品佔比、產能爬坡，以及海外政策傳聞會不會從預期變成規則。