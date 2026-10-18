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雙11不只拚折扣 陸跨境電商拚「送得快」加碼海外倉布局

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸跨境電商迎接「雙11」購物旺季，速賣通、TikTok Shop及SHEIN等平台加快海外倉與當地物流布局，從價格競爭延伸至配送效率及在地化服務。 路透資料照
大陸跨境電商迎接「雙11」購物旺季，速賣通、TikTok Shop及SHEIN等平台加快海外倉與當地物流布局，從價格競爭延伸至配送效率及在地化服務。 路透資料照

大陸2026「雙11電商大促序幕開啟，跨境電商平台除加碼促銷，也加快海外倉及當地物流布局。阿里速賣通今年「雙11」前海外倉備貨規模年增146%，TikTok Shop傳出承租英國大型倉庫，SHEIN則在西班牙推出協同物流服務。專家分析，傳統低價直郵模式的發展空間持續收窄，跨境電商正朝合規化、品牌化轉型，平台也藉由本地化布局因應各國監管新規、提升配送服務能力。

證券時報17日報導，速賣通今年「雙11」前海外倉備貨規模年增146%，官方倉涵蓋西班牙、法國、波蘭、德國、美國及南韓，倉儲容量擴充至原來的2.5倍，人力增加4倍。

TikTok Shop也加快英國物流布局。大陸電商資訊媒體「億邦動力」報導，有消息稱，TikTok Shop履約業務FBT已承租英國拉格比一座約25萬平方英尺的倉庫。京東旗下京東產發確認，該項目已完成交付，承租方為一家大型跨境電商企業。該倉庫於今年夏季竣工，鄰近M6高速公路，車程4小時可涵蓋英國約90%的人口。

SHEIN則在西班牙推出協同物流服務，與GLS、FedEx、CTT等物流業者合作，開通通往德國、法國、義大利及葡萄牙的物流路線。目前西班牙已有超過80%的賣家接入服務。SHEIN表示，此舉旨在協助當地賣家管理國際貨運、拓展歐洲市場，並因應歐盟取消低價值包裹進口免稅豁免帶來的合規及成本壓力。

在美國市場，SHEIN自10月中下旬起調整半托管店鋪的運費模板設定權限，賣家服務評分（DSR）低於4星或尚無評分者，將無法開啟運費補貼。此外，SHEIN自10月12日起下架UniUni配送服務，涉及美國市場半托管及自營商家。報導指，這是SHEIN今年來第三次調整合作物流業者；今年4月關閉JCEX及PiggyShip兩個配送管道，6月底起也限制部分商家的地址匯出發貨功能。

北京市社會科學院副研究員王鵬表示，傳統低價直郵模式的發展空間持續收窄，跨境電商正進入合規化、品牌化轉型階段。新興市場消費潛力持續釋放，成熟市場則以存量競爭為主，服務及使用者體驗成為競爭焦點；平台深化本地化布局，一方面為適應各國跨境監管新規，另一方面則是提升當地配送服務能力。

雙11 跨境電商 電商

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