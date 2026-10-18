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大陸9月成品油出口達716萬噸 年增近四成

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸9月成品油出口量年增39.4%，達716.2萬噸，其中柴油出口量年增262.3%，創2023年2月以來新高。圖為中國石化天津廠區。圖／取自中國石化官網
大陸9月成品油出口量年增39.4%，達716.2萬噸，其中柴油出口量年增262.3%，創2023年2月以來新高。圖為中國石化天津廠區。圖／取自中國石化官網

伊朗戰爭及其他衝突推升全球成品油供應壓力，大陸9月成品油出口量年增39.4%，達716.2萬噸，其中柴油出口量年增262.3%，達185萬噸，創2023年2月以來新高。不過，大陸今年前三季成品油出口總量仍年減3.7%，10月出口政策變化也為後續供應增添變數。

路透指出，大陸是亞洲主要成品油出口國。而因應中東局勢帶來的供應風險，大陸3月中旬限制柴油、汽油及航空燃油等成品油出口，以保障國內供應，隨後於7月中旬放寬相關出口限制。

大陸海關總署近日公布的最新數據顯示，9月成品油出口量較前月增加19%，達716.2萬噸，延續8月601萬噸以來的成長勢頭。成品油包括柴油、汽油、航空燃油及船用燃料。今年前三季，大陸成品油出口總量為4,140.2萬噸，年減3.7%。

細分產品來看，大陸9月汽油、柴油及航空燃油出口總量為441萬噸，年增56%，高於2025年月均約300萬噸的水準。其中，航空燃油9月出口量年增16.7%，達194萬噸；今年前三季出口總量為1,370萬噸，年減11%。

柴油出口大幅成長，9月出口量年增262.3%，達185萬噸，創2023年2月以來新高。今年前三季柴油出口總量為668萬噸，年增31.6%。

至於汽油出口持續下滑，大陸9月汽油出口量為62萬噸，年減4.1%；今年1月至9月出口總量為304萬噸，年減51.9%。柴油出口大幅增加，汽油出口則持續低於去年同期，呈現不同油品出口走勢分歧的情況。

彭博10月初引述不具名人士報導，大陸業者取消部分原定10月出口的石油產品，包括汽油及柴油。亞洲燃油市場供應趨緊之際，汽柴油近月價差攀高，反映近期燃油供應偏緊的市場情況。

隨後，路透9日引述交易人士指出，大陸在「十一」假期期間短暫暫停成品油出口後，預計恢復出口。消息人士指出，大陸10月核准出口的汽油、柴油及航空燃油合計約370萬噸。能源分析人士認為，儘管恢復出口有助緩解市場供應壓力，但中東供應仍受干擾，對全球燃油市場的紓解作用可能有限。

此外，大陸海關數據也指出，9月液化天然氣（LNG）進口量年減1.4%，至561萬噸。而今年前三季，LNG進口總量為4462萬噸，年減5.8%。

大陸 中東 柴油

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