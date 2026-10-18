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陸光電模組新國標2027年上路 早期產線面臨改造抉擇

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸光電模組能效新國標將於2027年元旦上路，部分大陸廠商提前調整投標產品與產線布局，部分早期產線面臨改造或縮減大陸內部供貨。新華社
大陸光電模組能效新國標將於2027年元旦上路，部分大陸廠商提前調整投標產品與產線布局，部分早期產線面臨改造或縮減大陸內部供貨。新華社

大陸光電模組能效新國標2027年元旦上路，部分買家已提前提高採購門檻，連2023年至2024年投產的部分早期產線，也面臨改造抉擇。分析指，新規不只提高產品進入市場的門檻，也讓光電廠商重新盤算產線改造成本與投資回收效益，部分效率難以穩定達標、改造效益有限的產線，或逐步縮減大陸內供貨。隨採購端提前篩選產品，這也將牽動大陸廠商布局與海內外市場分配。

經濟觀察報指出，光電模組（太陽能模組）能效新國標將於2027年1月1日起實施，屆時模組進入大陸市場須符合新能效要求。部分買家已提前調整採購要求，廠商也開始更換投標產品。

一家頭部模組廠商已將老款PERC（鈍化發射極及背面電池）模組撤出大陸央企投標。該廠商價格負責人表示，效率達標產品主攻大陸的大單，未達門檻的產品即使價格低，也無法參與投標。9月2日，中國華電集團發布第二批光電模組框架招標公告，預估採購規模為5吉瓦，模組轉換效率須不低於23.2%。一名電站營運負責人表示，交付期跨越2027年的大型框架集採，將要求產品符合新國標三級能效底線。

報導再指，部分2023年至2024年投產的早期TOPCon（穿隧氧化層鈍化接觸，是一種高效能的N型矽晶圓太陽能電池技術）產線也受影響。

一家大陸頭部N型模組廠商人士表示，新一代TOPCon產線量產平均效率可穩定達24%以上，部分初代產線受設備限制，批量生產效率仍在23.2%上下浮動。該公司正改造部分產線；對改造空間有限的產線，則不再投入大額資金，並計畫新標準實施後停止供應大陸市場，海外供貨依當地要求安排。

另家大陸頭部模組廠商也分批推進技改。該廠商表示，改造須考量設備支出、停產損失及調試成本；部分PERC產線即使改造也只能勉強達標，回收投入時間較長，因此正逐步縮減相關產品的大陸出貨。

新標準也影響海外供貨排程。某光儲龍頭海外項目負責人江聰（化名）表示，近期部分現貨交期較第二季延長兩至四周，原因包括工廠優先保障大陸及長期協議訂單，臨時補貨排程受擠壓。

不過，目前尚未出現大面積交期延誤。江聰表示，他查看的數十份歐洲、拉美等地公開招標規範中，尚未發現直接將中國新國標23.2%效率要求列為強制條款的案例。電站營運負責人指出，市場仍有舊規格模組庫存，產線退出與現貨供應減少不能直接畫上等號。

光電 門檻 大陸

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