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中國PPI與CPI剪刀差擴大 分析指小微企業經營更難

中央社／ 台北18日電

最新統計顯示，中國9月生產者物價指數（PPI）年增5.0%創下4年新高，但消費者物價指數CPI）年增率僅0.9%，屬溫和偏低水準，兩者之間的剪刀差擴大，專家認為，這會讓中下游的小微企業面臨更多困難。

中國的PPI年增率在2022年10月至2026年2月期間，曾連續41個月負成長，2026年3月起由負轉正，此後漲幅整體持續走高。

針對9月PPI上漲的原因，中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟發文解讀稱，這是受到國際原油、有色金屬價格上行，部分能源和原材料行業供需狀況變化帶動價格上漲，以及人工智慧（AI）、算電協同等領域加快發展帶動相關需求等因素影響。

經濟觀察報15日報導，受PPI高漲幅影響，PPI、CPI剪刀差進一步擴大。

遠東資信研究院常務副院長張林表示，較長時間的CPI、PPI價差本質是上下游利潤在產業鏈間的再分配。一般而言，PPI大於CPI時，上游資源品受益，下游消費與品牌製造（食品飲料、家電、輕工等）、零售等毛利被擠壓，易出現「增收不增利」。

國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群表示，如果PPI、CPI剪刀差持續擴大，容易導致中下游企業尤其是中小微企業的生產經營面臨更多困難。當前，中國大量中小型傳統製造業企業本來就面臨訂單需求明顯不足的困難，如果此時原物料價格持續上漲，企業的困難就會進一步加大。

國務院 CPI 消費者物價指數

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