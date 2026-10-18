「歐盟一姐」對陸經貿加壓 港媒：觀察雙方關係是否螺旋式惡化

大陸與歐盟經貿摩擦再升溫。港媒18日分析，中歐月初才就大陸混合動力車進口安排達成共識，歐盟執委會主席范德賴恩近日卻說，相關協議不足以解決雙方結構性失衡，將提議進一步限制大陸進口產品。該文分析，歐盟加強貿易保護措施，除了憂慮大陸低價產品衝擊歐洲產業，也在同時考量降低對中國供應鏈依賴，及回應各自國內的政治壓力。

港媒星島日報18日刊出「中國觀察」專欄寫道，中、歐官員月初在北京展開談判，就大陸油電車進口量減半等達成協議，最快12月生效，原本看來談判氣氛不錯，不料歐盟「一姐」、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）開完歐盟峰會後稱，協議不足以解決結構性失衡，將提議進一步限制大陸進口產品，力度將超越與北京達成的油電車安排，此番言論把中、歐關係的緊張再推高一層。

文章指出，近年歐盟對中國大陸產品的限制明顯加碼。2024年對大陸電動車加徵高額反補貼關稅後，大陸車企轉向出口混合動力車，出口數量急升。歐盟隨後將目標轉向混合動力車，並與中方達成進口量減半的共識，如今又打算把限制擴大至其他商品，據稱涉及化學品、塑膠及鐵合金等。法國與德國也聯手要求歐盟更快、更廣泛地動用貿易保護措施。

至於歐盟加強限制的考量為何？該文分析，首先，歐盟認為中國大陸產能過剩、產品價格低廉，對歐洲本地產業與就業造成衝擊。德國汽車業面臨裁員壓力，化學與鋼鐵業叫苦連天，歐方將此形容為「第二次中國衝擊」。其次，歐盟希望降低對大陸供應鏈的依賴，尤其是關鍵原材料及綠色轉型產品。再來，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）民望低迷，分別降至15%及10%，兩國政府面臨財政、經濟壓力與選民不滿，同時保護主義情緒持續升溫。

對於歐盟作法，文章指出，中方當然不接受這種單邊說法。陸方強調，相關安排應尊重事實、符合非歧視原則及世貿組織規則，並指出雙方已就混合動力車問題達成安排。中方也同意降低部分歐盟產品關稅、疏通稀土許可，以緩和雙方緊張關係，但歐盟似乎仍認為中方的讓步「不足夠」。

文章最後指出，范德賴恩最新表態顯示，歐盟已下定決心走更強硬路線。大陸商務部發言人最新回應稱，「中方立場相當堅定，奉勸歐方不要幻想以施壓換取好處，也不要低估中方維護自身利益的決心與能力」，中歐經貿關係後續能否透過對話找到平衡，還是繼續螺旋式惡化，值得密切觀察。