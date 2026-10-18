港股T+1結算 2028下半年上路

港交所發布有關縮短港股現貨市場結算周期的諮詢總結文件，市場廣泛支持港股市場實施「T+1」結算周期。綜合各市場參與者意見後，港交所擬在市場準備就緒並獲監管機構批准的前提下，於2028年下半年完成。

港股結算交投制度自1992年以來一直實行的是「T+2」。業內人士表示，若將交收時間縮短至「T+1」，投資者可以「今天交易，明天即可收到現金或完成付款」。

業內人士表示，「T+1」結算周期的推出是港股結算與交易市場的重大改革，能夠讓投資者在更短結算周期中再投資、調倉，提升資金周轉率，港股的交投活躍度將提升。「T+1」是指在證券交易中，交易完成後的下一個工作日進行資金和證券的正式轉移。

上海證券報導，據港交所披露，此次對縮短結算周期的諮詢共收到109份非重複回應，分別來自經紀、託管商、投資經理、業界協會、科技供應商、投資者等市場參與者。

回應人士支持港股市場採用「T+1」結算周期，並認同此舉有助於提升市場效率、降低結算風險、提高資本效率，以及鞏固香港作為國際金融中心的競爭力。