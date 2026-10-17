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針對歐盟提議進口設限 陸商務部放話：別想施壓換好處

經濟日報／ 記者黃國樑／綜合報導

歐盟認為其在混動汽車磋商中對陸施壓取得成效，擬在更多行業採取限制。大陸商務部回應稱，歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。

大陸商務部表示，中方注意到有關報導，中歐依照雙方確定的遵守世貿組織規則、基於事實和非歧視的三項原則，就混動汽車達成的諒解是對等互利的，維護了中國企業的利益，也回應了歐方關切，避免中歐貿易摩擦局面升級。所謂「歐方施壓奏效」的說法毫無依據。

大陸商務部指出，中歐經貿磋商的目的就是要透過對話協商妥處分歧，照顧彼此關切。歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力，我們敦促歐方與中方相向而行，並推動中歐經貿關係健康穩定發展。

10月8、9日兩天，大陸商務部長王文濤與歐盟委員會貿易與經濟安全委員塞夫柯維奇在北京召開中歐貿易投資磋商機制第二次例會，達成十六項成果共識。

其中關於混合動力汽車，據商務部事後說明，雙方強調並確認三個基本原則。一是尊重事實。二是非歧視。三是合規。

大陸商務部 歐盟 大陸

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