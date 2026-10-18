陸持有美債降至18年低點 仍是第三大海外持有國

美國財政部最新公布，2026年8月中國大陸持有美債規模降至5,907億美元，較7月減少273億美元，連續三個月下降，下探2008年8月以來、逾18年最低水準。但中國大陸仍是美債第三大海外持有國，僅次於日本及英國。

美國財政部16日公布的數據顯示，外國持有的美國國債數量在8月增加830多億美元，總額升至9.33兆美元，扭轉了前兩個月的下降趨勢，主要由加拿大與比利時增加持有部位帶動。不過，中國大陸持有量降至18年低點。

大陸8月持有美債規模，由7月的6,180億美元降至5,907億美元，單月減少273億美元，年減近16%。上一次低於此水準是在2008年8月，當時大陸持有美債規模約5,737億美元。

往回看，2013年前後大陸持有美債的高峰大約在1.3兆美元，也就是在十幾年間，大陸的美債持倉幾乎腰斬。大陸在美債海外持有者中的排名，已經從多年的第一位滑落到第三位。

這個減持過程不是最近才開始的。從2020年12月的1.07兆美元到2025年12月的6,835億美元，五年間減幅約36%。2026年全年，這個趨勢不僅沒有逆轉，反而在加速。

美國財政部數據顯示，8月外國持有的美國國債規模升至9.3兆美元，7月為9.2兆美元。今年2月，該數據曾創下9.4兆美元的紀錄高位。與去年同期相比，外國持有的美國國債規模增長不到1%。

主要持有國方面，日本8月持有的美國國債規模降至1.068兆美元，與上月相比下降3.2%，連續第四個月下降。但日本仍是美國國債的最大海外持有者。

英國的持倉規模首次突破1兆美元， 8月持倉與上月相比增加1.1%，至1.009兆美元。

加拿大8月持倉增至4,905億美元，增長4.2%。比利時則增加近200億美元，達4,910億美元。

橋水基金創始人達利歐，日前在彭博電視表示，美國約三分之一的債務融資依賴外國資本，其中很大一部分來自大陸和日本。「大陸不想再繼續增持了，日本也想把錢收回來。」