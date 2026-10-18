大陸持美債規模 創18年新低

美國財政部最新公布，二○二六年八月中國持有美債規模降至五九○七億美元，較七月減少二百七十三億美元，連續三個月下降，創二○○八年八月以來、逾十八年最低水準。但中國仍是美債第三大海外持有國，僅次於日本及英國。

中國八月持有美債規模，由七月的六一八○億美元降至五九○七億美元，單月減少二百七十三億美元，年減近百分之十六。上一次低於此水準是在二○○八年八月，當時大陸持有美債規模約五七三七億美元。

往回看，二○一三年前後大陸持有美債的峰值大約一點三兆美元，也就是在十幾年間，大陸美債持倉幾乎腰斬。大陸在美債海外持有者中的排名，也從多年的第一位滑落到第三位。

這個減持過程不是最近才開始的。從二○二○年十二月的一點○七兆美元到二○二五年十二月的六八三五億美元，五年減幅約百分之三十六。二○二六年全年，這個趨勢反而加速。

美國財政部數據顯示，八月外國持有的美國國債規模升至九點三兆美元，七月為九點二兆美元。今年二月，該數據曾創下九點四兆美元的紀錄高位。與上年同期相比，外國持有的美國國債規模增長不到百分之一。

主要持有國方面，日本八月持有的美國國債規模降至一點○六八兆美元，與上月相比下降百分之三點二，連續第四個月下降。但日本仍是美國國債的最大海外持有者。

英國的持倉規模首次突破一兆美元，八月持倉與上月相比增加百分之一點一，至一點○○九兆美元。加拿大八月持倉增至四九○五億美元，增長百分之四點二。

橋水基金創始人達利歐，日前在彭博電視表示，美國約三分之一的債務融資依賴外國資本，其中很大一部分來自中國和日本。「中國不想再繼續增持了，日本也想把錢收回來。」