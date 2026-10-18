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陸上季GDP看增4.5% 較第2季水準小幅回升

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國大陸國家統計局將於19日公布今年第3季國內生產毛額（GDP）年增率，多數法人機構預測第3季GDP增速將落在4.3%至4.5%之間，較第2季的年增4.3%水準小幅回升。

即將公布的第3季GDP數據，將進一步印證大陸經濟當前的結構性特徵，也將為後續第4季宏觀政策的落地節奏提供重要參考。隨著財政政策加快落地，市場普遍預期第4季內需修復動能將邊際增強，全年經濟有望順利完成4.5%至5%的增長目標。

從已公開的預測數據來看，大陸本土智庫給出的判斷相對偏樂觀。北大滙豐智庫在最新發布的2026年第3季宏觀經濟分析報告中測算，第3季大陸GDP增速預計為4.5%。

該報告指出，7月、8月外需強勁帶動工業生產持續回升，AI硬體產業鏈已經形成良好的供需循環，高技術製造業成為拉動增長的核心增量；但與此同時，社會消費品零售總額和固定資產投資整體表現仍偏低迷，內需修復仍有待後續財政政策進一步發力。

GDP 大陸 中國大陸

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