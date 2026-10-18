APEC 財長會議在香港舉行 四主題聚焦

今年度亞太經合會（APEC）財政部長會議將於20日至21日在香港舉行，我財政部長莊翠雲也將循例出席。

中國大陸財政部表示，該場會議將有來自21個APEC經濟體的財政部長或其代表、有關國際組織負責人和夥伴方高級代表參加，由大陸財長藍佛安親自主持，將聚焦民生、數位基礎建設融資等四大議題。

根據香港南華早報取得的議程草案，會議將在灣仔香港會議展覽中心舉行。APEC共有21個成員經濟體，目前主要經濟體正敲定與會代表。

南華早報此前報導，美國財政部長貝森特可能不會出席在香港舉行的APEC財長會議，以專注籌備美國總統川普11月訪問深圳的行程。

根據議程，部分主要官員將於19日提前抵港，當天將集中起草財長聯合聲明。這份聲明被視為這次會議最重要的成果。

正式會議將於20日上午10時以財長閉門會議開始，隨後舉行工作午餐。藍佛安將在下午二時進行五分鐘的開幕辭，之後由2026年APEC高官會主席陳旭介紹本年度APEC的重點議題及最新進展。

與會者預計於下午4時至6時參加三場討論。首場討論將由國際貨幣基金組織、亞洲基礎設施投資銀行和亞洲開發銀行介紹全球及區域經濟與金融展望。

第二場討論將由世界銀行發表關於支持家庭及投資人力資本的財政政策報告，隨後邀請部長及代表團團長分享看法。最後一場討論則由中國財政部發表政策聲明，闡述如何加強APEC區域內的數位基礎設施融資合作。