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穩懋法說10月23日召開 光通訊議題熱

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

砷化鎵大廠穩懋（3105）預計23日召開第3季線上法說會，屆時除公布上季財報外，也將針對第4季與明年釋出最新營運展望；市場預料，法人將關注穩懋在光通訊的業務進展以及產能規劃。

穩懋先前表示，記憶體持續缺貨已對今年手機旺季銷售帶來不確定性，但公司在全球智慧型手機RF GaAs晶圓代工居於領導地位，聚焦於中高階Android及iOS市場，並具有競爭優勢，因此對高階機種拉貨動能並不悲觀，惟整體終端銷售狀況仍須視總體經濟表現而密切觀察。

至於其他應用市場方面，穩懋目前已成功將砷化鎵、氮化鎵等技術延伸至低軌衛星、太空通訊等相關領域應用，在全球航太射頻元件市場站穩腳步，同時也切入AI高速及巨量光通訊等傳輸領域，將有助於挹注後續公司的營運動能。

針對外界最關注的光通訊部分，穩懋在VCSEL、EML及CW Laser等技術皆有布局，並與不同客戶合作推進相關專案。其中，EML與VCSEL產品目前均已步入量產階段，未來出貨量將持續放大；CW Laser因現階段市場需求仍相對有限，加上客戶認證周期較長，因此發展進度相對較慢。

穩懋今年前三季營收157.06億元，年增32.6%，業績表現持穩向上。據悉，穩懋業務涵蓋行動通訊、WiFi、光通訊及衛星通訊等範疇，近年來歷經產品結構調整後，非手機應用的占比已逐步超過傳統手機業務，轉型效益顯著。

穩懋 光通訊 法說

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