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長鑫科技預告前三季淨利驚人 將回購股票激勵員工

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
長鑫科技預告前三季淨利驚人，將回購股票激勵員工。（取自中國誠通控股集團官網）
長鑫科技預告前三季淨利驚人，將回購股票激勵員工。（取自中國誠通控股集團官網）

大陸DRAM龍頭長鑫科技發布2026年前三季業績預告指出，預計報告期內營收人民幣2,650億元至2,700億元，年增約726%至742%；預計歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣1,310億元至1,325億元，相較去年同期虧損人民幣52.8億元，大幅轉虧為盈。

澎湃新聞報導，長鑫科技表示，2025年下半年以來，人工智慧（AI）算力需求快速增長，全球動態隨機存取記憶體（DRAM）行業景氣度提升，產品供不應求，價格大幅上漲。

除行業景氣度回升外，長鑫科技公司產能建設和工藝技術升級也推動了經營表現改善。長鑫科技表示，報告期內，公司穩步推進產能建設、產品研發和工藝技術提升，進一步提高單位晶圓產出和產能利用率，規模效應持續顯現。同時，公司持續優化運營管理，積極拓展市場，深化產業鏈上下游協同合作，推動業務規模擴張。

長鑫科技指出，依託持續的研發投入與工藝迭代升級，產品結構不斷優化，產能利用率保持高位運行，整體業績實現顯著提升。

長鑫科技還公告稱，公司董事長朱一明提議使用自有或自籌資金，透過集中競價交易方式回購部分A股股份，回購資金總額不低於人民幣10億元、不超過人民幣20億元。

根據公告，本次回購股份擬用於員工股權激勵、員工持股計畫或減少註冊資本。回購實施期限為董事會或股東會審議通過回購方案之日起12個月內，但需在公司股票上市滿六個月後方可實施。回購價格不高於董事會審議通過回購方案決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

朱一明表示，在提議回購前六個月內，其不存在買賣公司股份的情況；回購期間暫無增減持公司股份的計畫，並將在董事會對回購議案投贊成票。

長鑫科技股價在10月16日收盤人民幣45.02元，上漲3.28%，總市值人民幣3.06兆元，位居A股第一大市值公司。

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