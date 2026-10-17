快訊

強推輪椅喊「要妳命」！二線三星警官性騷、調戲女下屬 二審獲緩刑定讞

空拍滿滿都是人！張善政首場造勢中壢登場 現場湧2.5萬名支持者

為何美股恐慌指數急拉？VIX狂飆22% 大型避險基金傳爆倉+AI股遭血洗

聽新聞
0:00 / 0:00

中國三部門聯查尊界風波 分析：重點在背後華為因素

中央社／ 台北17日電

華為新能源車「尊界V800」煞車踏板支架斷裂風波發酵多日後，官方宣布中國國家工信部等三部門成立聯合調查組。港媒今天分析，事件引起如此高層級關注並非因為單純一款新車的品質爭議，重點在於背後的華為因素。

中國汽車媒體「懂車帝」近日發布關於尊界V800的實測影片顯示，3輛全新、未經改裝的車輛在時速100公里車速下緊急煞車，先後出現煞車踏板支架斷裂情況，且斷裂位置、失效形態高度一致；由於車輛的常規煞車完全失效，駕駛人只能利用P檔緊急煞車。

香港星島日報今天的專文表示，作為售價人民幣76.6萬至101.6萬元的超豪華多用途車，此事瞬間在中國網上引爆輿論。

文章提到，尊界由安徽江淮汽車組裝代工，但底盤、智駕、鴻蒙等核心系統由華為提供，產品定位、市場包裝也完全綁定華為品牌。作為中國科技巨頭，民眾對華為本來就有更高標準。過去幾年，華為這套「技術輸出+代工生產」的造車模式，帶動問界系列汽車熱賣，改寫了中國新能源車格局；但是這次出事的並非複雜的智駕軟體，而是最基本的煞車機械結構。

中國工業和信息化部微信帳號日前公布，針對尊界V800汽車煞車踏板支架斷裂問題，工信部、中央網信辦、市場監管總局成立聯合調查組展開核查。有關情況將及時公布。

文章表示，華為一直被視為中國科企的驕傲，即使屢受美國制裁封殺，仍然堅持研發，殺出一條血路。這次事件引發中國海內外關注，「官方高級別介入，一來希望釋除消費者疑慮，守住安全底線；二來希望通過權威客觀的調查結果來平息風波，顯示監管部門的重視」。

對於中央網信辦參與調查，文章表示，站在官方角度，這次事件除了涉及「車壞沒壞」之外，也離不開網上訊息與傳播秩序。此事由「懂車帝」測試影片而起，之後出現疑似影片被下架、限流的情況，引發關於「是不是有人在控評、壓熱度」各類猜測。網信辦職責之一正是防止輿論帶節奏，「相信這些都在調查範圍之內」。

華為 新能源車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

尊界V800煞車踏板斷裂 陸組織逾30家重點車企座談

中國輸了…特斯拉飛行跑車 何小鵬讚「非常酷」、蔚來李斌認：我們真沒有

iPhone Duo預售癱瘓官網 庫克訪上海證實：蘋果折疊機全中國製造

豪華 MPV 竟踩無煞車！尊界 V800 實測連斷三台踏板 結構致命缺陷曝光

相關新聞

上海浦東機場被擠下 廣州白雲機場重回大陸機場運量第一寶座

據廣東發布，今年前三季統計顯示，廣州白雲國際機場 （白雲機場）旅客運量達6,702.9萬人次，超越了上海浦東機場，成為全大陸第一機場。預計隨著廣交會與APEC，廣州有望守住航空旅客輸送量全大陸第一的寶座。

歐盟擬對更多中國商品採取限制 陸商務部：不能幻想以施壓換取好處

據媒體報導，歐盟認為其在混動汽車磋商中對華施壓取得成效，擬在更多行業採取限制。近日召開的歐盟高峰會並提出對華「雙軌」思路，將在繼續進行密集磋商的同時，加大對華限制力度，甚至包括動用「反脅迫」工具。大陸商務部發言人昨晚以答記者問形式回應稱，歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。

反制美封鎖晶片 中收緊AI大模型出口 關鍵技術納管

反制美國封鎖AI晶片，中國將收緊AI大模型等技術出口；中國商務部、科技部16日公告，擬修訂技術出口管制目錄，增列人工智能（AI）、生物醫藥及光伏(太陽能光電)3大領域共40項關鍵技術，其中AI占23項，並對相關技術實施出口前登記的臨時管理措施。外界關注，在美國限制先進AI晶片輸往中國之際，北京進一步強化關鍵技術出口管理，將如何影響中國科技企業的海外布局與國際合作。

iPhone Duo預售癱瘓官網 庫克訪上海證實：蘋果折疊機全中國製造

蘋果公司執行董事長庫克(Tim Cook)10月15日現身上海，證實備受矚目的蘋果首款折疊手機iPhone Duo完全在中國製造，由河南鄭州富士康工廠獨家組裝。10月16日20時，這款售價1萬5999元人民幣起的高端新機正式開啟預售，隨即引發搶購狂潮，首發現貨秒空，官網甚至因湧入過多流量而崩潰。

中國輸了…特斯拉飛行跑車 何小鵬讚「非常酷」、蔚來李斌認：我們真沒有

特斯拉第二代Roadster跑車昨展示「飛行」能力，引發中國汽車行業關注。小鵬集團董事長何小鵬直言「非常酷」；而曾公開表示「特斯拉有的我（們）都有，我（們）有的特斯拉都沒有」蔚來創始人李斌則坦承：「太厲害了！這個我們真沒有，為特斯拉點讚。」

巴西出口石油 中國買走一半創紀錄 是第二買家印度的7倍

受伊朗戰事衝擊全球能源供應影響，巴西對中國原油出口大幅攀升。今年前9個月，巴西對華原油出口額達218億美元，年增49%，創同期歷史新高。中國買走巴西約一半的原油出口量，所占份額是第二大買家印度的近7倍，凸顯中國市場對巴西能源貿易的重要性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。