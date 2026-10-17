中國三部門聯查尊界風波 分析：重點在背後華為因素

華為新能源車「尊界V800」煞車踏板支架斷裂風波發酵多日後，官方宣布中國國家工信部等三部門成立聯合調查組。港媒今天分析，事件引起如此高層級關注並非因為單純一款新車的品質爭議，重點在於背後的華為因素。

中國汽車媒體「懂車帝」近日發布關於尊界V800的實測影片顯示，3輛全新、未經改裝的車輛在時速100公里車速下緊急煞車，先後出現煞車踏板支架斷裂情況，且斷裂位置、失效形態高度一致；由於車輛的常規煞車完全失效，駕駛人只能利用P檔緊急煞車。

香港星島日報今天的專文表示，作為售價人民幣76.6萬至101.6萬元的超豪華多用途車，此事瞬間在中國網上引爆輿論。

文章提到，尊界由安徽江淮汽車組裝代工，但底盤、智駕、鴻蒙等核心系統由華為提供，產品定位、市場包裝也完全綁定華為品牌。作為中國科技巨頭，民眾對華為本來就有更高標準。過去幾年，華為這套「技術輸出+代工生產」的造車模式，帶動問界系列汽車熱賣，改寫了中國新能源車格局；但是這次出事的並非複雜的智駕軟體，而是最基本的煞車機械結構。

中國工業和信息化部微信帳號日前公布，針對尊界V800汽車煞車踏板支架斷裂問題，工信部、中央網信辦、市場監管總局成立聯合調查組展開核查。有關情況將及時公布。

文章表示，華為一直被視為中國科企的驕傲，即使屢受美國制裁封殺，仍然堅持研發，殺出一條血路。這次事件引發中國海內外關注，「官方高級別介入，一來希望釋除消費者疑慮，守住安全底線；二來希望通過權威客觀的調查結果來平息風波，顯示監管部門的重視」。

對於中央網信辦參與調查，文章表示，站在官方角度，這次事件除了涉及「車壞沒壞」之外，也離不開網上訊息與傳播秩序。此事由「懂車帝」測試影片而起，之後出現疑似影片被下架、限流的情況，引發關於「是不是有人在控評、壓熱度」各類猜測。網信辦職責之一正是防止輿論帶節奏，「相信這些都在調查範圍之內」。