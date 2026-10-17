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蘋果首款摺疊手機在香港預售 再現大批盜用信用卡購機

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo星期五晚在香港預售，再次出現盜用信用卡訂購新手機，涉數百萬港元，警方說接獲逾百宗舉報。

蘋果公司最新型號摺疊手機開售，有港人在社交平台說，沒有預訂手機，但收到銀行扣款通知訊息，銀行應用程式則顯示信用卡被扣帳兩次；還有港人說預購了一部手機，但被重複多次扣款。

香港警方消息說，至今已接獲超過100宗舉報懷疑被盜用信用卡訂購新手機，涉款數百萬港元。

蘋果公司發言人說，處理iPhone Duo訂單前會進行審核，正盡快識別所有收到的交易，若發現欺詐，會取消交易。

滙豐銀行回覆查詢時說，留意到網上有手機預購的重複交易及未經授權信用卡交易的討論，銀行會識別並取消重複的交易，客戶毋須負責；至於未經授權交易，滙豐建議客戶透過應用程式或客戶服務熱線暫停有關信用卡，對於已合理及謹慎使用信用卡並及時通報的客戶，滙豐會按信用卡組織規則，協助完成退款流程。

此前九月十二日，新款iPhone18 Pro在香港開售當夜起，大批香港人信用卡被盜用，香港警方最後證實接獲報案逾一千五百宗，涉款三千萬港元即約一億二千多萬新台幣。警方當時說不法份子在案件中以翻牆技術即VPN作案，但目前所有涉案交易均已取消。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，是有犯罪集團利用外洩的信用卡資料來購買手機，加上蘋果官網為了流暢的購物體驗，長期未有強制引入一次性驗證碼機制，意味只需輸入信用卡號碼，毋須任何驗證就能成功購買。

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