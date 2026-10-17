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上海浦東機場被擠下 廣州白雲機場重回大陸機場運量第一寶座

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
廣州白雲機場重新登回大陸機場第一運量的寶座。（圖／取自廣東發布）
廣州白雲機場重新登回大陸機場第一運量的寶座。（圖／取自廣東發布）

據廣東發布，今年前三季統計顯示，廣州白雲國際機場 （白雲機場）旅客運量達6,702.9萬人次，超越了上海浦東機場，成為全大陸第一機場。預計隨著廣交會與APEC，廣州有望守住航空旅客輸送量全大陸第一的寶座。

消息指出，2020年白雲機場以4,376.8萬人次的旅客輸送量，終結亞特蘭大機場長達20年的霸主地位，成為中國大陸首個登上全球最繁忙機場榜首的樞紐。此後數年，白雲機場穩居國內第一梯隊，直至2024年，浦東機場國際航線復甦，以7678.7萬人次超越白雲機場，開啟兩年領跑期。隨著白雲機場T3航站樓、第五跑道在2025年10月投運，白雲機場運力瓶頸被打破，設計容量提升至1.2億人次。

最新統計顯示，2026年前三季廣州白雲國際機場累計旅客輸送量達6,702.9萬人次，同比增長9.7%，旅客輸送量躍居全大陸機場首位。

目前白雲機場國際航線聚焦共建「一帶一路」國家、RCEP區域，重點拓展東南亞、中亞、中東、非洲等全球航空需求增長最快的區域。2026年1月至8月，白雲機場累計新開、加密國際客運航線超過30條。截至9月底，白雲機場口岸國際及地區通航點突破100個，新增海防、西哈努克、古晉、比斯凱克、魯安達等航點，已成為大陸南方前往東南亞、非洲、中東、大洋洲的第一門戶。

消息還提到，今年前9個月，白雲機場口岸累計查驗出入境人員突破1,500萬人次，同比增長超過18.3%，創歷史同期新高。截至10月9日，白雲機場口岸今年以來查驗出入境客貨航班逾10萬架次，同比增長12.3%，刷新歷史同期最快紀錄。

據估計，第140屆廣交會啟幕以及APEC峰會臨近，白雲機場的客流將迎來一輪新的增長潮有望助推廣州守住航空旅客輸送量全大陸第一的寶座。放眼全球，今年上半年白雲機場以4,333.3萬人次位列世界第三，僅次於亞特蘭大、東京羽田。

浦東機場 廣州 上海

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