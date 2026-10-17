歐盟擬對更多中國商品採取限制 陸商務部：不能幻想以施壓換取好處

據媒體報導，歐盟認為其在混動汽車磋商中對華施壓取得成效，擬在更多行業採取限制。近日召開的歐盟高峰會並提出對華「雙軌」思路，將在繼續進行密集磋商的同時，加大對華限制力度，甚至包括動用「反脅迫」工具。大陸商務部發言人昨晚以答記者問形式回應稱，歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。

發言人說，中方注意到有關報道。中歐依照雙方確定的遵守世貿組織規則、基於事實和非歧視的三項原則，就混動汽車達成的諒解是對等互利的，既有力維護了中國企業的實際利益，也回應了歐方關切，避免了中歐貿易摩擦局面升級。所謂「歐方施壓奏效」的說法毫無依據。

他表示，中歐經貿磋商的目的就是要透過對話協商妥處分歧，照顧彼此關切。雙方都要拿出解決問題的誠意。歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。

發言人表示，我們敦促歐方與中方相向而行，並推動中歐經貿關係健康穩定發展。

10月8、9日兩天，大陸商務部長王文濤與歐盟委員會貿易與經濟安全委員謝夫喬維奇在北京召開中歐貿易投資磋商機制第二次例會。墶成了十六項成果共識。

其中關於混動汽車，據商務部發言人事後說明，雙方強調並確認了三個基本原則。一是尊重事實。根據歐盟統計局數據，2025年歐盟自中國進口混動汽車為30.2萬輛。雙方在2025年基礎上達成向上安排，照顧了雙方產業基於現實的合理關切。二是非歧視。任何措施都不會專門針對中國產品，中方獲得配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地。三是合規。雙方確認貿易安排應符合世貿組織規則。中國保留在世貿組織框架下訴諸爭端解決、要求貿易補償等一切權利。

發言人當時稱，這些共識有力維護了中國企業的實際利益，避免了中歐貿易摩擦局面升級，有助於雙邊經貿關係穩定、平衡和健康發展。