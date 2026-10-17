快訊

開除風暴解除…趙少康曝李乾龍把對方罵一頓 蔣萬安、張善政也聲援

地牛翻身！11：13宜蘭南澳規模4.6地震…9縣市有感 最大震度2級

去日本驚訝行動電源牌子都是它！老用戶推薦神回3優勢：便宜又安心

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟擬對更多中國商品採取限制 陸商務部：不能幻想以施壓換取好處

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
歐盟擬對更多中國商品進行進口限制，大陸商務部發言人回應，歐方不要低估中方維護自身利益的決心和能力。 路透
歐盟擬對更多中國商品進行進口限制，大陸商務部發言人回應，歐方不要低估中方維護自身利益的決心和能力。 路透

據媒體報導，歐盟認為其在混動汽車磋商中對華施壓取得成效，擬在更多行業採取限制。近日召開的歐盟高峰會並提出對華「雙軌」思路，將在繼續進行密集磋商的同時，加大對華限制力度，甚至包括動用「反脅迫」工具。大陸商務部發言人昨晚以答記者問形式回應稱，歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。

發言人說，中方注意到有關報道。中歐依照雙方確定的遵守世貿組織規則、基於事實和非歧視的三項原則，就混動汽車達成的諒解是對等互利的，既有力維護了中國企業的實際利益，也回應了歐方關切，避免了中歐貿易摩擦局面升級。所謂「歐方施壓奏效」的說法毫無依據。

他表示，中歐經貿磋商的目的就是要透過對話協商妥處分歧，照顧彼此關切。雙方都要拿出解決問題的誠意。歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。

發言人表示，我們敦促歐方與中方相向而行，並推動中歐經貿關係健康穩定發展。

10月8、9日兩天，大陸商務部長王文濤與歐盟委員會貿易與經濟安全委員謝夫喬維奇在北京召開中歐貿易投資磋商機制第二次例會。墶成了十六項成果共識。

其中關於混動汽車，據商務部發言人事後說明，雙方強調並確認了三個基本原則。一是尊重事實。根據歐盟統計局數據，2025年歐盟自中國進口混動汽車為30.2萬輛。雙方在2025年基礎上達成向上安排，照顧了雙方產業基於現實的合理關切。二是非歧視。任何措施都不會專門針對中國產品，中方獲得配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地。三是合規。雙方確認貿易安排應符合世貿組織規則。中國保留在世貿組織框架下訴諸爭端解決、要求貿易補償等一切權利。

發言人當時稱，這些共識有力維護了中國企業的實際利益，避免了中歐貿易摩擦局面升級，有助於雙邊經貿關係穩定、平衡和健康發展。

歐盟 商品 大陸商務部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

王毅會克羅埃西亞總統：對歐貿易順差是市場需求結果

陸財長與歐財經高層會談：中歐應反對單邊主義與保護主義

歐盟擬12月實施貿易多元化措施 加速降低對中國依賴

時隔33年王毅首訪克羅埃西亞 克總統：承認台灣是中國不可分割一部分

相關新聞

歐盟擬對更多中國商品採取限制 陸商務部：不能幻想以施壓換取好處

據媒體報導，歐盟認為其在混動汽車磋商中對華施壓取得成效，擬在更多行業採取限制。近日召開的歐盟高峰會並提出對華「雙軌」思路，將在繼續進行密集磋商的同時，加大對華限制力度，甚至包括動用「反脅迫」工具。大陸商務部發言人昨晚以答記者問形式回應稱，歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。

影／規模最大！第五屆台灣美食節在蘇州開幕 逾60家品牌復刻台灣夜市

新光天地蘇州主辦的第五屆台灣美食節16日啟幕，匯聚超60家台灣品牌，囊括台灣四大夜市經典排隊小吃、特色茶飲等全品，其中18家台灣特色名店首次登陸大陸市場。通過設備、食材在大陸復刻台灣夜市。

不用等柴油解禁了 陸製怪手堆高機改電動 早就賣爆全球

俄烏戰爭打了4年，俄羅斯汽柴油被美國制裁，加上美伊戰事，全球油價居高不下，不僅推升電動汽車的銷售，連原本喝柴油的卡車、堆高機（叉車）、怪手（挖土機）也開始電動化。據非正式統計，電動堆高機已達全球新售堆高機的80%。其中，中國大陸出口的電動堆高機賣到100多個國家，它的優勢在哪？大陸還造出了76噸重的電動挖土機，它要怎麼充電，充完能使用多久？

香江風情／香港APEC財長會初體驗 外毓於行成重點

香港下周大事，是一連兩天的APEC財長會議，周末數日，是會前最後操演。因為此會在香港是首次舉辦，又是中國大陸國家主席習近平、美國總統川普、俄羅斯總統普亭都會出席的11月APEC峰會最重要的前置環節，香港辦會不容有失，但還不能搶戲，是以最後安排，要在會外的各種環節上做文章……

人民幣升破6.69 四年高點

人民幣對美元匯率昨（16）日在岸、離岸雙雙升破6.69關卡，續創四年新高，在岸人民幣昨天收在6.6868，升值48基點。在亞洲貨幣對美元貶值之際，人民幣逆勢升值走勢受到關注。

陸收緊AI大模型技術出口 反擊美國封鎖人工智慧晶片

反制美國封鎖AI晶片到大陸，大陸將收緊AI大模型等技術出口，大陸商務部、科技部昨（16）日公告，擬修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》，增列AI、生物醫藥、太陽能等三個領域共40項關鍵技術，並同步對相關技術實施出口前登記管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。