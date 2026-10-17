影／規模最大！第五屆台灣美食節在蘇州開幕 逾60家品牌復刻台灣夜市

新光天地蘇州主辦的第五屆台灣美食節16日啟幕，匯聚超60家台灣品牌，囊括台灣四大夜市經典排隊小吃、特色茶飲等全品，其中18家台灣特色名店首次登陸大陸市場。通過設備、食材在大陸復刻台灣夜市。

新光天地蘇州舉辦第五屆台灣美食節暨11周年慶開幕式16日晚間在新光天地1F迎賓廣場隆重舉行，以潮汕英歌舞表演盛大啟幕，拉開活動序幕。

蘇州新光天地運營方新越百貨（蘇州）有限公司的董事長費金基表示，這次有62個攤位，包括40個小吃攤、20個商品攤與2個遊戲攤，是歷年規模最大的一次。主因在於去年第四屆美食節後，有很多夜市攤主回到台灣分享，所以越多人參與進來。

時至18時，蘇州新光天地人潮多了起來，包括黑糖珍珠奶茶、臭豆腐與蚵仔煎的傳統台灣小吃攤位前已經聚集長長人龍，目測大陸年輕人居多。

主辦方表示，今年參與的夜市有花園夜市、萬華夜市、新營夜市與大東夜市等。因為大陸民眾還不能赴台旅遊，因此希望能創造出豐富性，讓民眾能通過活動來到真正的台灣。為因應大陸消費新趨勢，提升質量、價格平民化也是夜市特色。

要把台灣夜市在大陸地區復刻是不容易的過程，項目負責人陳威廷經理表示，除了食材運輸、取得之外，部分機械設備也全新訂製，他舉例而言，大陸原先沒有炸地瓜球的設備，因此特地跟台灣廠商取得專利在大陸製造，通過設備同步，讓台灣美食能真正做到復刻。

在大陸服務大量客群經驗也被帶回台灣，展攤之一的花園夜市管委會成員梁淳瑋表示，販售燒仙草等飲品的他本身參與三屆，參與過程中，他一方面覺得大陸消費者接受度高，同時也通過在大陸擺攤帶經驗回台，比如台灣夜市通常會用大火熬甜品，但大陸擺攤不用明火，有大陸經驗，他在台灣室內高檔展場用電熬煮產品，也引發同業稱奇；陳威廷說，也有業者參與完後，回台直接更改攤位設計，進行升級。

往年經驗，活動日均人流量有10萬人次，按16日上午觀察，相較去年同期多5倍人流，他們有把握且樂觀預估今年會有更多的人流量。主要因為他們在宣傳做了創新，過去主要都是通過朋友圈營銷，所以參與者多是台灣民眾，這次他們加入了抖音，所以來參與更多是大陸年輕人。

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）本次也參與在台灣美食節中，據悉，去年他們主題是全島旅遊，但因為今年台灣旅遊僅開放金門、馬祖地區，所以他們加強對金馬兩地旅遊的推廣，並邀請民眾在小紅書打卡，傳播台灣旅遊的美好。

新光天地蘇州‌是台資新光三越集團在大陸投資運營的現代百貨公司，2015年6月開業，位於蘇州工業園區。今年適逢新光天地蘇州開業11周年，美食節活動自16日至25日舉辦，在美食之外，也有文化展演，主辦單位表示，17日還將有電音三太子、18日有南音歌仔戲登場，要實現以風味聚人氣、以文化暖人心。

第五屆美食節活動自16日至25日在蘇州新光天地舉辦，在美食之外，也有文化展演。記者黃雅慧／攝影

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）因為今年台灣旅遊僅開放金門、馬祖地區，所以他們加強對金馬兩地旅遊的推廣。記者黃雅慧／攝影

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）因為今年台灣旅遊僅開放金門、馬祖地區，所以他們加強對金馬兩地旅遊的推廣。記者黃雅慧／攝影