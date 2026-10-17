陸擬收緊AI、生醫、太陽能關鍵技術出口

大陸將收緊ＡＩ大模型等技術出口，大陸商務部、科技部昨天公告，擬修訂「中國禁止出口限制出口技術目錄」，增列ＡＩ、生物醫藥、太陽能等三個領域共四十項關鍵技術，並同步對相關技術實施出口前登記管理。

華爾街見聞報導，ＡＩ禁止出口部分，包括利用中國大陸核心資料進行訓練後提供服務的大模型、專門或者主要用於國家關鍵資訊基礎設施、國防軍工、核心政務等高敏感場景應用，達高性能水平的智慧體等。另外，判別具體出口情形是否屬於技術出口管理的範圍，核心在於是否涉及限制類技術從中國大陸境內向境外轉移。

大陸商務部指出，近年來，ＡＩ、生物醫藥和太陽能相關技術在敏感領域的應用不斷拓展，各主要經濟體均實施不同程度的出口管控，中國參考國際通行做法，依法實施必要的管理，既防範技術失控和不當擴散風險，也保障正常國際技術交流合作，此次修訂亦是技術貿易管理的常態化工作，依法依規進行，不針對任何特定國家、地區或實體。