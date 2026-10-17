蘋果折疊機紅火！預售秒殺 iPhone Duo排到明年1月才發貨

蘋果首款折疊手機iPhone Duo於昨（16）日晚間8時在大陸開啟預售後秒殺，蘋果中國官網和App被擠爆，首批能夠下單的幸運兒，還要等到10月23日首發日才能到店取貨，蘋果沒有說明首批貨有多少量，陸媒實測下單後發現，新一批的貨已排到明年1月下旬才能發貨。

蘋果預售分為線下直營店取貨和官網郵寄，有蘋果直營店的城市，蘋果官網顯示，取機時間為10月23日，這也是果粉首選，是最快拿到新機的方式。

蘋果折疊手機在官網開啟預售不到半小時，澎湃新聞發現郵寄下單，發貨時間已經要排到明年1月下旬，可見此次折疊手機銷售的火爆。

一位資深果粉之前多次在iPhone新款預售搶購得手，但這次未能成功。他告訴澎湃新聞，能看得到有一些庫存，但量應該不多。未能達成第一時間體驗這款折疊機的計畫，他感到有些遺憾。

蘋果首批貨源在售罄後，其他多家線上平台顯示無貨。稀缺則導致有溢價空間。

得物App提供的資訊顯示，iPhone Duo多個版本的預售市場成交價突破人民幣2萬元，1TB黑色版本接近人民幣2.9萬元，比發售價高出人民幣7,143元；256GB黑色版本漲幅接近四成。

蘋果iPhone Duo提供黑、白兩種配色，256GB版本官方售價人民幣15,999元，512GB版本售價人民幣17,999元，1TB版本售價人民幣21,499元，2TB版本售價人民幣26,499元。iPhone Duo將在10月23日正式上市銷售。

另外，蘋果公司執行董事長庫克昨天到訪上海，並探訪遊戲開發商米哈游，米哈游工程師專門演示了在蘋果折疊機iPhone Duo上的遊戲。

庫克提到，每次來到上海這座全球卓越城市，都能感受到蓬勃發展的活力和科技創新的動力，十分高興在這裡看到人工智慧技術賦能千行百業的新實踐新探索。