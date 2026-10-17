陸收緊AI大模型技術出口 反擊美國封鎖人工智慧晶片

反制美國封鎖AI晶片到大陸，大陸將收緊AI大模型等技術出口，大陸商務部、科技部昨（16）日公告，擬修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》，增列AI、生物醫藥、太陽能等三個領域共40項關鍵技術，並同步對相關技術實施出口前登記管理。

華爾街見聞報導，AI禁止出口的部分，包括利用中國大陸核心資料進行訓練後提供服務的大模型、專門或者主要用於國家關鍵資訊基礎設施、國防軍工、核心政務等高敏感場景應用，達到高性能水平的智慧體等。

陸修訂禁止出口技術目錄

另外，判別具體出口情形是否屬於技術出口管理的範圍，核心在於是否涉及限制類技術從中國大陸境內向境外轉移。

大陸商務部表示，自2001年以來，商務部會同科技部多次調整修訂《目錄》，有進有出，有管有放，已形成工作慣例。

此次修訂亦是技術貿易管理的常態化工作，依法依規進行，不針對任何特定國家、地區或實體。

大陸商務部指出，近年來，AI、生物醫藥和太陽能相關技術在敏感領域的應用不斷拓展，各主要經濟體均實施不同程度的出口管控，中國參考國際通行做法，依法實施必要的管理，既防範技術失控和不當擴散風險，也保障正常國際技術交流合作，推動科技向上向善、安全可控、造福人類。

中新社報導，該目錄修訂內容擬禁止出口技術14項，包括AI驅動的惡意代碼生成與變異技術、具有自主智財權的細胞和基因治療技術工藝平台、鈣鈦礦及疊層電池組件生產技術等。

擬限制出口技術26項，包括AI輔助漏洞挖掘技術、具有自主智財權的通用型細胞和基因治療全新靶點發現和驗證技術、單線產能≥3萬噸/年的多晶矽工程技術等。

根據公告，AI領域包括大模型、智能體、算力集群以及信息處理相關23項技術；對已通過開源、發表學術論文等方式進入公共領域的技術，則不納入管理範圍。

生物醫藥領域包括細胞和基因治療、小核酸藥、病原微生物相關五項技術；對不涉及所有權轉讓的對外授權模式，適用自動許可等便利措施。

太陽能領域則包括多晶矽製造、矽片製造以及電池製造相關12項技術；技術管理範圍也包含承載相關技術的關鍵以及核心設備。