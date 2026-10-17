聽新聞
0:00 / 0:00

淘寶攻跨境購物商機 雙11推「尊榮服務」搶賺台灣消費者荷包

經濟日報／ 特派記者林宸誼／香港16日電
淘寶雙11推出台灣跨境購物專屬尊榮服務。路透
淘寶雙11推出台灣跨境購物專屬尊榮服務。路透

針對台灣跨境購物消費者，淘寶天貓海外東北亞區市場總經理劉慧娟16日宣布，將在「雙11」活動期間，推出500公斤以下大件直郵，以及適應台灣複雜稅率計算的獨家優惠「尊榮服務」。

她表示，台灣消費者愛買家具等大件直郵商品，在淘寶天貓，針對之前的尺寸限制，已爭取到單邊尺寸由原先2.1公尺擴大到3公尺，重量上限提升至500公斤。

考慮到台灣跨境購物的稅法計算複雜，消費者不知不覺就超過每半年可享有六次單價新台幣2,000元內的免稅額度。淘寶天貓為台灣祭出獨家優惠「尊榮服務」，並於今年「雙11」活動期間享有對折優惠。

所謂「尊榮服務」指的是透過加購服務，可享「稅費全包、售後必保、晚到必賠」等內容。

淘寶 購物 雙11

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吸引台灣跨境購物者 淘寶推500公斤以下大件直郵與尊榮服務

淘寶、京東部署雙11購物節

台灣人消費密碼 電商曝光

張凌赫強勢空降淘寶全球雙11！ 為各地境外用戶帶來6大煥新體驗

相關新聞

否認貶匯 潘功勝：全球失衡勿靠匯率調節

ＩＭＦ及歐洲國家近期持續質疑人民幣匯率被低估，中國人民銀行行長潘功勝在Ｇ二十財長和央行行長會議上表示，全球失衡不能依靠匯率調節，逆差國與順差國應共同努力。此番表態呼應中國人民銀行上周否認刻意壓低人民幣的聲明。

陸擬收緊AI、生醫、太陽能關鍵技術出口

大陸將收緊ＡＩ大模型等技術出口，大陸商務部、科技部昨天公告，擬修訂「中國禁止出口限制出口技術目錄」，增列ＡＩ、生物醫藥、太陽能等三個領域共四十項關鍵技術，並同步對相關技術實施出口前登記管理。

蘋果折疊機紅火！預售秒殺 iPhone Duo排到明年1月才發貨

蘋果首款折疊手機iPhone Duo於昨（16）日晚間8時在大陸開啟預售後秒殺，蘋果中國官網和App被擠爆，首批能夠下單的幸運兒，還要等到10月23日首發日才能到店取貨，蘋果沒有說明首批貨有多少量，陸媒實測下單後發現，新一批的貨已排到明年1月下旬才能發貨。

人民幣升破6.69 四年高點

人民幣對美元匯率昨（16）日在岸、離岸雙雙升破6.69關卡，續創四年新高，在岸人民幣昨天收在6.6868，升值48基點。在亞洲貨幣對美元貶值之際，人民幣逆勢升值走勢受到關注。

陸收緊AI大模型技術出口 反擊美國封鎖人工智慧晶片

反制美國封鎖AI晶片到大陸，大陸將收緊AI大模型等技術出口，大陸商務部、科技部昨（16）日公告，擬修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》，增列AI、生物醫藥、太陽能等三個領域共40項關鍵技術，並同步對相關技術實施出口前登記管理。

淘寶攻跨境購物商機 雙11推「尊榮服務」搶賺台灣消費者荷包

針對台灣跨境購物消費者，淘寶天貓海外東北亞區市場總經理劉慧娟16日宣布，將在「雙11」活動期間，推出500公斤以下大件直郵，以及適應台灣複雜稅率計算的獨家優惠「尊榮服務」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。