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淘寶攻跨境購物商機 雙11推「尊榮服務」搶賺台灣消費者荷包
針對台灣跨境購物消費者，淘寶天貓海外東北亞區市場總經理劉慧娟16日宣布，將在「雙11」活動期間，推出500公斤以下大件直郵，以及適應台灣複雜稅率計算的獨家優惠「尊榮服務」。
她表示，台灣消費者愛買家具等大件直郵商品，在淘寶天貓，針對之前的尺寸限制，已爭取到單邊尺寸由原先2.1公尺擴大到3公尺，重量上限提升至500公斤。
考慮到台灣跨境購物的稅法計算複雜，消費者不知不覺就超過每半年可享有六次單價新台幣2,000元內的免稅額度。淘寶天貓為台灣祭出獨家優惠「尊榮服務」，並於今年「雙11」活動期間享有對折優惠。
所謂「尊榮服務」指的是透過加購服務，可享「稅費全包、售後必保、晚到必賠」等內容。
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