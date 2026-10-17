人民幣升破6.69 四年高點

蘋果首款折疊手機iPhone Duo於昨（16）日晚間8時在大陸開啟預售後秒殺，蘋果中國官網和App被擠爆，首批能夠下單的幸運兒，還要等到10月23日首發日才能到店取貨，蘋果沒有說明首批貨有多少量，陸媒實測下單後發現，新一批的貨已排到明年1月下旬才能發貨。

2026-10-17 01:05