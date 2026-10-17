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人民幣升破6.69 四年高點

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

人民幣對美元匯率昨（16）日在岸、離岸雙雙升破6.69關卡，續創四年新高，在岸人民幣昨天收在6.6868，升值48基點。在亞洲貨幣對美元貶值之際，人民幣逆勢升值走勢受到關注。

今年以來在岸人民幣對美元即期匯率累計升值近4.5%，離岸人民幣對美元匯率累計升值4.3%。高盛發布最新報告指出，當前人民幣匯率被嚴重低估20%至25%，預計未來一年內人民幣對美元匯率將從當前6.69左右水平升至6.4，該行長期公允價值測算指標進一步顯示，人民幣匯率未來有望回升至6附近。上一次人民幣匯率接近6水平，要追溯到2014年初，當時受全球熱錢大規模流入影響，人民幣匯率走出一輪快速升值行情。

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