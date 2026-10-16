尊界V800煞車踏板斷裂 陸組織逾30家重點車企座談

大陸工信部、公安部、生態環境部、市場監管總局四部門組織30多家重點汽車生產企業開展座談，加強汽車產品創新設計和研發測試驗證管理。

央視新聞客戶端報導，據瞭解，汽車生產企業應落實品質提升專項行動工作要求，堅決抵制非理性競爭，加強汽車產品創新設計和研發測試驗證管理，守牢產品安全底線。重點包括：

全面加強測試驗證，增強研發測試驗證能力，充分開展產品創新設計安全評估和研發測試驗證，及時消除安全隱患。

如實宣傳產品創新設計的使用邊界、限制條件和研發測試驗證等情況，不得作虛假、誇大或引人誤解的宣傳，不得使用違反道路交通法規的場景來宣傳產品功能，不得誘導駕駛人忽視安全駕駛責任等內容。

工信部表示，下一步，將加快推進有關標準制修訂，進一步提升安全基線要求，對重點汽車生產企業持續開展監督檢查，依法依規嚴肅處理存在問題的生產企業，並向社會公開曝光，督促汽車生產企業加強汽車產品測試驗證，堅決守牢產品安全底線，推動汽車產業高品質發展。

【中央社／北京16日電】

針對華為新能源車「尊界V800」被指煞車踏板支架斷裂一事 ，中國工信部宣布，將由3部門成立聯合調查組展開核查。

華為與江淮汽車聯合打造的豪華汽車尊界近日陷入洶湧輿論，汽車資訊平台「懂車帝」8日發布一段測試影片顯示，三輛尊界V800在緊急制動測試中剎車踏板支架接連斷裂，迅速引發中國民眾對汽車品質的質疑。

中國工業和信息化部微信帳號「工信微報」15日發布訊息指出，針對網路反映的「尊界V800汽車剎車踏板支架斷裂問題」，工信部、中央網信辦、市場監管總局高度重視，在前期調查工作基礎上，成立聯合調查組開展核查，並依法依規處理。有關情況將及時公布。

對此，尊界汽車之後在微博發文回應表示，「我們積極響應、完全服從並將全力配合聯合調查組的工作，堅決維護消費者合法權益，堅決維護新能源汽車產業發展大局」。

中國多部門10日聯合發布通知，要求加強汽車產品創新設計和研發測試驗證管理。