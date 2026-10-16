傳大陸加大力度穩股市 鼓勵企業回購並引導減少拋售

大陸相關部門據報正加大力度穩定股市，包括鼓勵企業和「國家隊」資金買入股票，同時引導部分投資者減少拋售。

彭博引述消息報導，大陸金融監管機構15日召開會議，研究支持市場平穩運行的相關措施。管理部門也對數家大型保險公司進行窗口指導，要求它們上報股票持倉情況，避免對浮虧持倉止損，並要求投資決策與整體經濟目標保持一致。與此同時，監管機構正呼籲「國家隊」資金加緊入市。

報導稱，這套協同動作反映出北京對市場脆弱性的擔憂加劇，並急於防止拋售壓力蔓延，演變成惡性下跌。

本月稍早，大陸證監會承諾持續加強穩市機制建設，進一步拓寬中長期資金來源和管道；推動有條件的上市公司加大分紅回購力度，並研究儲備更多增量政策工具。

報導還指出，「國家隊」已開始入市操作。星期四（15日）尾盤，被認為與官方救市行動有關的多檔寬基ETF成交額明顯放大。其中，易方達滬深300指數ETF人民幣188億元的資金淨流入，創歷史新高。

A股星期五（16日）早盤反彈，隨後回吐部分漲幅。今年以來，基準指數已下跌約一成，星期四（15日）收盤跌至2025年8月以來最低水準。成長型股票跌勢更為顯著，科技股占比較高的創業板指數本周下跌9%，今年以來累計下跌超過13%。