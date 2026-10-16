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官網和App擠爆！iPhone Duo在陸開賣秒殺 預購發貨排到明年

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
iPhone Duo於16日20時在大陸開啟預售，蘋果中國官網和App再次被擠爆，10月23日首發日到店取貨已經秒空，上海周邊所有門市均顯示無法取貨。美聯社
iPhone Duo於16日20時在大陸開啟預售，蘋果中國官網和App再次被擠爆，10月23日首發日到店取貨已經秒空，上海周邊所有門市均顯示無法取貨。美聯社

蘋果首款折疊手機iPhone Duo於16日20時在大陸開啟預售，蘋果中國官網和App再次被擠爆，10月23日首發日到店取貨已經秒空，上海周邊所有門市均顯示無法取貨。

蘋果預售分為線下直營店取貨和官網郵寄，有蘋果直營店的城市，蘋果官網顯示，取機時間為10月23日，這也是果粉首選的方式，是最快拿到新機的方式。

蘋果折疊手機在官網開啟預售不到半小時，澎湃新聞發現郵寄下單，發貨時間已經要排到明年1月下旬，可見此次折疊手機銷售的火爆。

一位資深果粉之前多次在iPhone新款預售搶購得手，但這次未能成功。他告訴澎湃新聞，能看得到有一些庫存，但量應該不多。未能達成第一時間體驗這款折疊機的計畫，他感到有些遺憾。

蘋果首批貨源在售罄後，其他多家線上平台顯示無貨。稀缺則導致有溢價空間。

得物App提供的資訊顯示，iPhone Duo多個版本的預售市場成交價突破人民幣2萬元，其中1TB黑色版本接近人民幣2.9萬元，比發售價高出7,143元；256GB黑色版本漲幅則接近四成。

蘋果iPhone Duo提供黑、白兩種配色，256GB版本官方售價15,999元，512GB版本售價17,999元，1TB版本售價21,499元，2TB版本售價26,499元。iPhone Duo將在10月23日正式上市銷售。

蘋果執行董事長庫克（中）在上海探訪了遊戲開發商米哈游，米哈游工程師專門演示了在iPhone Duo上的遊戲。（取自澎湃新聞）
蘋果執行董事長庫克（中）在上海探訪了遊戲開發商米哈游，米哈游工程師專門演示了在iPhone Duo上的遊戲。（取自澎湃新聞）

蘋果 折疊手機 iPhone Duo App 中國

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