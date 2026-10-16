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會見蘋果執董庫克 上海市委書記：支持全球企業在滬更好發展

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海市委書記陳吉寧（右）16日會見美國蘋果公司執行董事長庫克（左）。圖／「上海發布」官方公眾號
上海市委書記陳吉寧（右）16日會見美國蘋果公司執行董事長庫克（左）。圖／「上海發布」官方公眾號

上海市委書記陳吉寧16日會見美國蘋果公司執行董事長庫克一行時表示，上海將持續優化市場化、法治化、國際化一流營商環境，加快完善與高水準開放相適應的監管體系和法律體系，支援全球企業在滬實現更好發展。

「上海發布」官方公眾號報導，陳吉寧指出，今年是大陸「十五五」開局之年，上海正按照習主席戰略擘畫，以科技創新為引領、以改革開放為動力、以國家重大戰略為牽引、以城市治理現代化為保障，深化建設“五個中心”。

陳吉寧提到，當前，新一輪科技革命和產業變革加速突破，人工智慧技術和產業發展突飛猛進，為包括蘋果公司在內的全球企業在滬發展帶來新的機遇。

陳吉寧表示，歡迎用好上海的改革開放優勢、科技創新優勢和市場管道優勢，圍繞智慧終端機供給、創新生態培育、人工智慧健康發展等深化交流合作，推動更多新產品、新技術、新服務落地上海。

庫克提到，每次來到上海這座全球卓越城市，都能感受到蓬勃發展的活力和科技創新的動力。十分高興在這裡看到人工智慧技術賦能千行百業的新實踐新探索。

庫克表示，願持續深耕上海，攜手合作夥伴圍繞人工智慧發展、產業生態構建、供應鏈管理、綠色低碳轉型等加強對接、深化合作，在推動美中經貿關係穩定健康發展中發揮好工商界的橋樑紐帶作用，更好實現互利共贏發展。

上海 庫克 蘋果

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