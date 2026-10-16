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大陸擬擴大技術出口管制 AI、生醫及太陽能光電40項納管

中央社／ 北京16日電

中國商務部今天公告，擬修訂技術出口禁限目錄，將增列部分人工智慧、生物醫藥、太陽能光電技術，從今天開始至11月15日向社會公開徵求意見，並同步對相關技術實施出口前登記管理。

中國商務部16日在官網公告，該部與科技部擬修訂「中國禁止出口限制出口技術目錄」，增列部分人工智慧、生物醫藥、太陽能光電技術。經批准，從即日起直至11月15日向社會公開徵求意見，並同步對相關技術實施出口前登記管理。

這次公開徵求意見涉及人工智慧、生物醫藥、太陽能光電3個領域40項技術。人工智慧領域包括大模型、智慧體、算力集群、訊息處理相關23項技術；對已通過開源、發表學術論文等方式進入公共領域的技術，不納入管理範圍。

生物醫藥領域包括細胞和基因治療、小核酸藥、病原微生物相關5項技術；對不涉及所有權轉讓的對外授權模式，適用自動許可等便利措施。太陽能光電領域包括多晶硅（多晶矽）製造、硅片（矽晶片）製造、電池製造相關12項技術；技術管理範圍也包含承載相關技術的關鍵和核心設備。

對於擬列管的人工智慧技術，中國商務部發言人說，它們可被用於攻擊國家關鍵訊息基礎設施、國防軍工、核心政務等敏感系統，或用於繞過國家安全防禦體系。若被非國家行為體或惡意實體獲取，可能對國家安全和人類共同安全造成危害。

該名發言人說，這次列管生物醫藥技術，對國際合作的重要情形作出排除或適用便利措施。對具有自主知識產權（智慧財產權）的相關技術工藝平台，對外授權許可、利用相關技術工藝提供外包研發和生產服務等出口情形，不納入管理範圍。

中國商務部發言人稱，近年來，太陽能光電技術在航天、國防、無人裝備、高安全等級基礎設施等敏感領域的應用不斷拓展，太陽能光電技術出口可能引致的國家安全風險不斷上升，有必要及時適度實施監管。此次列管技術範圍有限，其他未達到管控指標的技術仍可自由出口。

人工智慧 納管 科技部

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