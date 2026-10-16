吸引台灣跨境購物者 淘寶推500公斤以下大件直郵與尊榮服務

針對台灣跨境購物消費者，淘寶天貓海外東北亞區市場總經理劉慧娟16日宣布，推出500公斤以下大件直郵，以及適應台灣複雜稅率計算的獨家優惠「尊榮服務」。

她表示，台灣消費者愛買家具等大件直郵商品，在淘寶天貓，針對之前的尺寸限制，已爭取到單邊尺寸由原先2.1公尺擴大到3公尺，重量上限提升至500公斤。

考慮到台灣跨境購物的稅法計算複雜，消費者不知不覺就超過每半年可享有6次單價新台幣2000元內的免稅額度。淘寶天貓為台灣祭出獨家優惠「尊榮服務」，並於今年雙11活動期間享有對折優惠。

所謂「尊榮服務」指的是透過加購服務，可享「稅費全包、售後必保、晚到必賠」等內容。

劉慧娟表示，消費者對各類行銷手段和造節已產生「麻痺」，消費行為更加趨向理性。因此平台不是大力促銷、生意就會好，得要思考真正的購買力與服務體驗。「做到『這個酷的東西只有我們有』，反而更能吸引消費者。」

劉慧娟指出，台灣日購用戶的平均客單價已衝上新台幣2,000元，創下近洋市場（東亞市場）最高水準，「台灣已成為跨境品質消費的標竿市場，台灣用戶不是只找便宜貨，而是在乎好設計好品質。」

面對消費者理性化趨勢，劉慧娟明確指出，摒棄單純依賴低價促銷的舊路徑，轉而通過提供特色商品與優質體驗滿足未被滿足的需求，以此解決流量下滑並驅動高品質增長。