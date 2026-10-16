香港推動遊艇經濟　大陸首批遊艇今獲准來港

中國大陸5艘遊艇今天進入香港，這是首批大陸遊艇依據港府實施的「粵艇南下」措施申請來港；5艘遊艇中午進入香港，停靠在大嶼山遊艇會。

香港當局近年致力發展遊艇經濟，並首先把重點放在香港和大陸遊艇互通之上，於是提出了「港艇北上」到大灣區，以及「粵艇南下」來港。

「粵艇南下」今天正式展開，廣東5艘遊艇在中午左右進入大嶼山遊艇會，有關部門舉行了首航儀式，由代理財政司司長黃偉綸、運輸及物流局局長陳美寶和海事處處長王世發主持。

香港三面環海，富人也多，遊艇業一直發達，而擁有遊艇和加入遊艇會也是富人的身分象徵。港島銅鑼灣遊艇會，是本地歷史悠久及地位尊貴的會所之一，有逾萬名會員。

在COVID-19疫情之後，港府提出多項振興經濟的措施，發展遊艇經濟是其中之一；港府的目標是希望把香港打造成為亞洲遊艇樞紐及粵港澳大灣區遊艇中心，期望可以藉此促進遊艇建造、維修保養及融資等產業鏈的發展，以及推動遊艇買賣和租賃等。

為了落實目標，港府正擴建遊艇泊位和基礎設施，包括在國際機場附近建立遊艇港灣，可提供500至600個泊位，部分現有的遊艇會也會擴建泊位。

根據百度資料，截至2025年底，中國登記的遊艇有9850艘，其中大連登記註冊的遊艇最多，有1983艘，三亞則有1400艘。