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用於汽車和建築塗料！日本對大陸製顏料展開反傾銷調查

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為7月在上海的中國國際塗料博覽會上的塗料展品。（圖／取自「塗料博覽」微信公眾號）
圖為7月在上海的中國國際塗料博覽會上的塗料展品。（圖／取自「塗料博覽」微信公眾號）

日本與中國大陸關係下降的背景下，大陸對日本產品祭出反傾銷調查後，日本也已對大陸生產的顏料開展反傾銷調查。

據日經中文網，日本財務省和經濟產業省16日宣布，已啟動對以中國大陸所產金紅石型二氧化鈦為原料的顏料等產品的反傾銷調查。這類材料用於汽車塗料和建築塗料等，由於進口價格低廉，可能已對日本國內產業造成損害。調查原則上將在1年內完成。日本鈦白粉工業協會8月7日已向日本財務相提交申請，要求徵收反傾銷稅。

該協會主張，中國大陸產品在日本的售價低於本國內，存在進口遭到不當傾銷貨物的事實。該協會表示，受與大陸產品的價格競爭影響，日本企業不得不放棄根據製造成本上漲而提高價格。

此前在1月初大陸商務部宣布，「應國內產業申請」，對原產於日本的進口二氯二氫矽反傾銷調查，並於9月初公布初裁，裁定日本公司的傾銷幅度為80.8%至99.2%，並決定實施臨時反傾銷措施。

大陸也在年初公布加強兩用物項對日本出口管制，並在2月底與7月初，以「維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務」為由，各將20家日本實體列入出口管制管控名單，也各將20家日本實體列入關注名單。

中共政治局委員兼大陸副總理何立峰9月29日在北京人民大會堂會見由前日本外相岩屋毅率領的日本國際貿易促進協會訪問團時表示，中日是一衣帶水的近鄰，互為重要經貿伙伴，「中國始終歡迎日本企業來華發展，共享市場機遇」。希望日本國際貿易促進協會把握正確歷史方向，為推動中日經貿合作發揮更大作用。

另據共同社，日本首相高市早苗16日在參院預算委員會上被問及其歷史認識時表示，「正如戰後70周年談話中宣布歷代內閣的立場今後也將堅定不移，高市內閣也繼承這一立場」，她表示其中當然也包括戰後50年村山談話。

反傾銷 日本 大陸

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