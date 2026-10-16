大陸工信部： 對尊界煞車踏板支架斷裂事件開展核查

中國工業與信息化部旗下「工信微報」微信公眾號15日晚間公布，針對網路反映的尊界V800汽車煞車踏板支架斷裂問題，工信部、中央網信辦、市場監管總局高度重視，在前期調查工作基礎上，成立聯合調查組開展核查。

尊界汽車在工信部這一通報發出後不久，就在其微博發文稱：10月15日，工信部等三部門發布了聯合調查車輛煞車踏板支架斷裂問題的通報。我們積極回應、完全服從並將全力配合聯合調查小組的工作，堅決維護消費者合法權益，堅決維護新能源汽車產業發展大局。

大陸汽車資訊平台「懂車帝」10月8日發布影片顯示，他們連續測試了三輛尊界V800在緊急煞車的狀態，三部尊界全部出現煞車踏板支架斷裂的情況。

當晚尊界就發文回應稱，煞車系統直接關係用戶的出行安全，我們高度重視相關影片引發的關切。但也指出，尊界汽車的煞車系統，依照高於國家標準、高於業界標準的要求完成全流程開發與驗證。自首批車輛交付以來，在使用者實際使用場景中，未發生煞車踏板支架底座斷裂故障。但尊界仍表示，用戶安全永遠是我們的第一優先。仍希望為用戶提供更高的安全冗餘，將進一步優化該零件設計，並為已交付用戶提供免費升級選項。

而此一事件重創合力創造尊界的華為公司與江淮汽車的品牌信任，負責製造尊界的江淮汽車股價暴跌，總市值一度跌破500億元人民幣。

10月13日，尊界對外公布稱，經國家認可的第三方檢測機構檢驗，尊界V800煞車踏板符合行業標準，在承受3000N縱向力的加嚴檢驗後，也未有出現裂紋或損壞。但此一說法仍未能祛除消費者及大眾疑慮。

而工信部昨晚的聲明顯示大陸官方決定正式下場，處理這一引爆多日卻依然難以落幕的中國高端車款安全疑慮事件。