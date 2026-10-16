海南招商引資 成果驚人

封關後的海南自貿港，正努力招商引資。十五日於海口舉行的新聞發佈會上，海南省商務廳二級巡視員符大文介紹，今年截至九月底，全省累計促成意向投資類招商簽約項目五一二個，協議總金額約二二四九億元人民幣。

二○二五年十二月十八日，海南自貿港正式啟動全島封關。符大文表示，當前海南緊扣自貿港戰略定位，重點培育發展數字經濟、深海科技、南繁育種、生物製造、綠色低碳、油氣裝備服務、現代物流等特色優勢產業，推動產業集群化、特色化、差異化發展。

「今年前三季度，海南明確二十八個細分產業領域和一三八個招商方向，聚焦重點區域和重點企業招商引資」。符大文說，海南已利用「投資中國．二○二六海南自由貿易港全球產業招商大會」、博鰲亞洲論壇二○二六年年會、第四屆中國國際供應鏈促進博覽會等重大平台舉辦了七十餘場招商活動，第四季度還將舉辦二十一場招商活動，持續提升全球知名度和投資吸引力。

封關後政策紅利釋放，海南聚焦數字經濟、生物製造、綠色低碳等十三條重點產業鏈編制完善產業鏈圖譜，謀劃二百餘個延鏈補鏈項目，開展靶向招商。

符大文表示，海南正立足封關運作核心優勢，落實常態化企業服務與問題響應機制，服務企業用好「零關稅」、加工增值免關稅、保稅維修和跨境數據流動等核心政策，讓企業在海南放心投資、安心發展。