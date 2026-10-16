聽新聞
0:00 / 0:00

海南招商引資 成果驚人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

封關後的海南自貿港，正努力招商引資。十五日於海口舉行的新聞發佈會上，海南省商務廳二級巡視員符大文介紹，今年截至九月底，全省累計促成意向投資類招商簽約項目五一二個，協議總金額約二二四九億元人民幣。 　

二○二五年十二月十八日，海南自貿港正式啟動全島封關。符大文表示，當前海南緊扣自貿港戰略定位，重點培育發展數字經濟、深海科技、南繁育種、生物製造、綠色低碳、油氣裝備服務、現代物流等特色優勢產業，推動產業集群化、特色化、差異化發展。

「今年前三季度，海南明確二十八個細分產業領域和一三八個招商方向，聚焦重點區域和重點企業招商引資」。符大文說，海南已利用「投資中國．二○二六海南自由貿易港全球產業招商大會」、博鰲亞洲論壇二○二六年年會、第四屆中國國際供應鏈促進博覽會等重大平台舉辦了七十餘場招商活動，第四季度還將舉辦二十一場招商活動，持續提升全球知名度和投資吸引力。

封關後政策紅利釋放，海南聚焦數字經濟、生物製造、綠色低碳等十三條重點產業鏈編制完善產業鏈圖譜，謀劃二百餘個延鏈補鏈項目，開展靶向招商。

符大文表示，海南正立足封關運作核心優勢，落實常態化企業服務與問題響應機制，服務企業用好「零關稅」、加工增值免關稅、保稅維修和跨境數據流動等核心政策，讓企業在海南放心投資、安心發展。

自貿港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東築巢引鳳 日月光19家核心供應鏈實地勘察產業腹地

歐洽會21至23日成都登場

經濟日報社論／台灣傳產突圍新契機

AI Action 從趨勢走向行動 2026台北數位應用博覽會今登場

相關新聞

電商戰略…雙十一大戰 京東打響第一砲

大陸二○二六年「雙十一」電商大促拉開序幕。京東已率先開啟全品類「現貨開賣」，全面取消訂金預售，實現下單即可發貨；淘寶天貓海外則宣布與人氣演員張凌赫攜手合作，全球各大線上平台首播全新品牌形象影片，並同步在各大城市推出大型戶外影音廣告、平面廣告看板、品牌主題地鐵車廂及裸視三Ｄ廣告，為境外市場用戶帶來「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。

台灣人消費密碼 電商曝光

淘寶天貓海外東北亞區市場總經理劉慧娟十五日表示，台灣跨境電商消費結構，仍是北部為主。台灣消費者除了喜歡買家具外，還喜歡買大尺碼和風格服飾、戶外運動品類。「這代表台灣消費者不再只是買手機殼、數據線的便宜貨，而是專注在品牌服飾、設計師家具、智慧家居等。」

監管資金 深圳新建案預售改革

大陸一線城市持續推進商品住房銷售制度改革。據央視新聞，深圳市住房和建設局等三部門十五日發布實施意見，宣布自二○二六年八月二十八日後新公告出讓土地的商品住房項目，優先選擇現房銷售；申請預售的項目，單體建築須完成主體結構封頂，預售資金也須全額、全過程受到監管。

廣東經濟用電 強勁飆升

中國南方電網廣東電網公司十四日公佈最新數據，今年前三季度，該省全社會用電量七七五九點九六億千瓦時，同比增長百分之七點六七。 用電量是經濟運行的「晴雨表」。作為製造業大省，廣東今年前三季度製造業用電量三五八○點六六億千瓦時，同比增長百分之六點六五。

海南招商引資 成果驚人

封關後的海南自貿港，正努力招商引資。十五日於海口舉行的新聞發佈會上，海南省商務廳二級巡視員符大文介紹，今年截至九月底，全省累計促成意向投資類招商簽約項目五一二個，協議總金額約二二四九億元人民幣。

陸產EUV光源樣機現身了 朗道燧岩展出高端曝光機心臟

外界關注大陸極紫外光（EUV）研發進度，在上海舉行的中國工博會上，大陸廠商朗道燧岩展出高端曝光機心臟的光源樣機，並非整機，該廠商表示，低功率的國產EUV也需約三至五年才能量產，真正被應用還有長路要走，本次展出是希望能獲得市場的信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。