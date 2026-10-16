廣東經濟用電 強勁飆升

中國南方電網廣東電網公司十四日公佈最新數據，今年前三季度，該省全社會用電量七七五九點九六億千瓦時，同比增長百分之七點六七。 用電量是經濟運行的「晴雨表」。作為製造業大省，廣東今年前三季度製造業用電量三五八○點六六億千瓦時，同比增長百分之六點六五。

中新社報導，分行業看，廣東製造業用電結構呈現出鮮明的高端化、智能化、綠色化特徵。前三季度，專用設備製造業、儀器儀表製造業用電量同比分別增長百分之十三點四五、百分之七點五一，裝備製造向價值鏈中高端攀升的態勢明顯；計算機、通信和其他電子設備製造業用電量同比增長百分之十點一二；新能源製造企業產能加速釋放，光伏設備及元器件製造、汽車製造業中的新能源車整車製造用電量同比分別增長百分之四十五點九八、百分之五十七點八八。

服務業用電量是觀察新質生產力活躍度的窗口。今年一月至九月，廣東第三產業用電量一九○六點六○億千瓦時，同比增長百分之十點二七。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電量同比增長百分之十六點八三，互聯網和相關服務用電量同比大增百分之四十點三八，批發和零售業用電量同比增長百分之十七點七七。

傳統消費與新興動能交相輝映，特別是數字經濟相關用電持續「飆升」，顯示出廣東新興領域發展動能強勁，成為推動經濟高質量發展的新引擎。

前三季度，廣東城鄉居民生活用電量一三四二點六一億千瓦時，同比增長百分之五點一一，反映出家庭用電需求增長和居民生活水平提高。