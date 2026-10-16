監管資金 深圳新建案預售改革

大陸一線城市持續推進商品住房銷售制度改革。據央視新聞，深圳市住房和建設局等三部門十五日發布實施意見，宣布自二○二六年八月二十八日後新公告出讓土地的商品住房項目，優先選擇現房銷售；申請預售的項目，單體建築須完成主體結構封頂，預售資金也須全額、全過程受到監管。

根據深圳市住房和建設局等部門十五日發布的《關於完善商品住宅銷售制度的通知》實施意見，透過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地，且要在土地出讓公告中明確要求實行現房銷售的項目，開發企業應當實行現房銷售。

實施意見規定，已取得住宅樓棟主體結構工程施工許可的現售項目，開發企業充分評估履約及交付風險後，可與購屋者簽訂商品住房定金合同，定金一般不得超過購屋總價款的百分之三。合同須約定定金金額、房屋售價、交付時間及未能按期履約的責任；若開發企業違約、未能按期交房，購屋者可依合同約定解除定金合同，開發企業須依法返還定金並承擔違約責任。

在預售管理方面，二○二六年八月二十八日後新公告出讓土地的商品住房項目，開發企業申請預售時，須完成申請預售樓棟的屋面層結構混凝土澆築，並提交建設、設計、施工及監理等單位簽字蓋章的主體結構分部工程品質驗收紀錄。項目預售資金須全額、全過程受到監管，待項目完成聯合竣工驗收備案，且水、電、氣等配套設施具備交付條件後，才能解除資金監管。

此外，深圳將對二○二六年八月二十八日後簽訂開發貸款合約的商品住房項目實施主辦銀行制度，每個項目由開發企業與銀行雙向選擇一家主辦銀行，項目相關資金須納入在主辦銀行開立的資金帳戶管理。

據新加坡聯合早報報導，北京、上海及廣州已發布現房銷售制度的執行細則，深圳此次也發布地方實施意見，推進商品住房現房銷售。