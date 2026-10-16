聽新聞
0:00 / 0:00

監管資金 深圳新建案預售改革

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
深圳市發布商品住房銷售改革新規。圖為深圳蛇口多年前興建中的房產項目。路透資料照
深圳市發布商品住房銷售改革新規。圖為深圳蛇口多年前興建中的房產項目。路透資料照

大陸一線城市持續推進商品住房銷售制度改革。據央視新聞，深圳市住房和建設局等三部門十五日發布實施意見，宣布自二○二六年八月二十八日後新公告出讓土地的商品住房項目，優先選擇現房銷售；申請預售的項目，單體建築須完成主體結構封頂，預售資金也須全額、全過程受到監管。

根據深圳市住房和建設局等部門十五日發布的《關於完善商品住宅銷售制度的通知》實施意見，透過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地，且要在土地出讓公告中明確要求實行現房銷售的項目，開發企業應當實行現房銷售。

實施意見規定，已取得住宅樓棟主體結構工程施工許可的現售項目，開發企業充分評估履約及交付風險後，可與購屋者簽訂商品住房定金合同，定金一般不得超過購屋總價款的百分之三。合同須約定定金金額、房屋售價、交付時間及未能按期履約的責任；若開發企業違約、未能按期交房，購屋者可依合同約定解除定金合同，開發企業須依法返還定金並承擔違約責任。

在預售管理方面，二○二六年八月二十八日後新公告出讓土地的商品住房項目，開發企業申請預售時，須完成申請預售樓棟的屋面層結構混凝土澆築，並提交建設、設計、施工及監理等單位簽字蓋章的主體結構分部工程品質驗收紀錄。項目預售資金須全額、全過程受到監管，待項目完成聯合竣工驗收備案，且水、電、氣等配套設施具備交付條件後，才能解除資金監管。

此外，深圳將對二○二六年八月二十八日後簽訂開發貸款合約的商品住房項目實施主辦銀行制度，每個項目由開發企業與銀行雙向選擇一家主辦銀行，項目相關資金須納入在主辦銀行開立的資金帳戶管理。

據新加坡聯合早報報導，北京、上海及廣州已發布現房銷售制度的執行細則，深圳此次也發布地方實施意見，推進商品住房現房銷售。

深圳 預售 新建案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新舊屋房價現價差斷層！這8區預售屋比成屋大樓貴逾一倍 雙北未入榜

研發軟體抵稅 須專案認定

屏東築巢引鳳 日月光19家核心供應鏈實地勘察產業腹地

台南鐵路地下化 7大平交道生活圈房價刷一排全漲

相關新聞

電商戰略…雙十一大戰 京東打響第一砲

大陸二○二六年「雙十一」電商大促拉開序幕。京東已率先開啟全品類「現貨開賣」，全面取消訂金預售，實現下單即可發貨；淘寶天貓海外則宣布與人氣演員張凌赫攜手合作，全球各大線上平台首播全新品牌形象影片，並同步在各大城市推出大型戶外影音廣告、平面廣告看板、品牌主題地鐵車廂及裸視三Ｄ廣告，為境外市場用戶帶來「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。

台灣人消費密碼 電商曝光

淘寶天貓海外東北亞區市場總經理劉慧娟十五日表示，台灣跨境電商消費結構，仍是北部為主。台灣消費者除了喜歡買家具外，還喜歡買大尺碼和風格服飾、戶外運動品類。「這代表台灣消費者不再只是買手機殼、數據線的便宜貨，而是專注在品牌服飾、設計師家具、智慧家居等。」

監管資金 深圳新建案預售改革

大陸一線城市持續推進商品住房銷售制度改革。據央視新聞，深圳市住房和建設局等三部門十五日發布實施意見，宣布自二○二六年八月二十八日後新公告出讓土地的商品住房項目，優先選擇現房銷售；申請預售的項目，單體建築須完成主體結構封頂，預售資金也須全額、全過程受到監管。

廣東經濟用電 強勁飆升

中國南方電網廣東電網公司十四日公佈最新數據，今年前三季度，該省全社會用電量七七五九點九六億千瓦時，同比增長百分之七點六七。 用電量是經濟運行的「晴雨表」。作為製造業大省，廣東今年前三季度製造業用電量三五八○點六六億千瓦時，同比增長百分之六點六五。

海南招商引資 成果驚人

封關後的海南自貿港，正努力招商引資。十五日於海口舉行的新聞發佈會上，海南省商務廳二級巡視員符大文介紹，今年截至九月底，全省累計促成意向投資類招商簽約項目五一二個，協議總金額約二二四九億元人民幣。

陸產EUV光源樣機現身了 朗道燧岩展出高端曝光機心臟

外界關注大陸極紫外光（EUV）研發進度，在上海舉行的中國工博會上，大陸廠商朗道燧岩展出高端曝光機心臟的光源樣機，並非整機，該廠商表示，低功率的國產EUV也需約三至五年才能量產，真正被應用還有長路要走，本次展出是希望能獲得市場的信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。