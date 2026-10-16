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電商戰略…雙十一大戰 京東打響第一砲

聯合報／ 特派記者林宸誼／香港報導
今年「雙11」，天貓（左）、京東（右）兩家電商平台的預熱海報已經透露出濃濃的火藥味。圖／取自天貓、京東微博
今年「雙11」，天貓（左）、京東（右）兩家電商平台的預熱海報已經透露出濃濃的火藥味。圖／取自天貓、京東微博

大陸二○二六年「雙十一」電商大促拉開序幕。京東已率先開啟全品類「現貨開賣」，全面取消訂金預售，實現下單即可發貨；淘寶天貓海外則宣布與人氣演員張凌赫攜手合作，全球各大線上平台首播全新品牌形象影片，並同步在各大城市推出大型戶外影音廣告、平面廣告看板、品牌主題地鐵車廂及裸視三Ｄ廣告，為境外市場用戶帶來「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。

今年雙十一，二家平台的預熱海報已經透露濃濃火藥味。天貓的海報主打「全球好物，一網打盡」，強調作為綜合平台的廣度與包容性。海報中央是展翅的貓頭，四周環繞著來自世界各地的品牌ＬＯＧＯ，傳遞出「買全球」的理念。

京東的海報則聚焦「真快好省，即刻擁有」，突出自營物流的速度優勢。畫面中，一個快遞盒正以光速穿越城市，最終精準落入消費者手中，配文「不用等，現在就得到」。

與此同時，淘寶天貓與京東罕見地定於十月十五日同日召開「雙十一」新聞發布會，天貓並於十五日晚間八時啟動預售、二十日現貨開售，開啟較量。

值得注意的是，兩大平台在同一天向外界披露大促策略，這在「雙十一」歷史上並不常見。

京東選擇「搶跑」，於十月十二日晚間八時開啟全品類現貨售賣，主打「現貨直發，不用等待訂金尾款」；而淘寶則堅持自己的節奏，在十月十五日晚間八時開啟預售，強調「提前鎖價、鎖定贈品」。

除了京東與天貓，快手已於十月七日搶先啟動預售，小紅書十月十日開跑直播周，抖音也於十月一日啟動預熱並於月中進入正式售賣期。

今年各大電商平台不約而同砍掉繁瑣的湊單與滿減機制，轉而主打「官方直降」、「官方立減」或「一件直降」，降低消費者的購物疲憊感。

電商 戰略 天貓

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