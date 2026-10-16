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上海中古屋火熱 網簽一天成交逾1,600套

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

伴隨一系列購房支持政策落地發酵，加上傳統置業旺季，上海房市「金九銀十」加速回暖。上海市房地產交易中心數據顯示，10月11日上海中古屋單日網簽成交1,615套，創2026年下半年單日成交新高。這也是今年上海中古屋市場第三次單日網簽突破1,600套。

前兩次則分別於今年4月11日的1,632套，以及5月10日的1,664套。

市場熱度方面，房仲門市一線感受最為直觀。在上海虹口區房產仲介門市，來訪、帶看的客戶數量顯著增多，不少看房人不再長時間觀望，選房、簽約節奏明顯提速。

上海鏈家浦江分行資深經紀人張顯然介紹，對比9月所在區域板塊成交約60套，十一假期期間就已經成交30套左右；和去年同期相比，板塊成交量漲幅接近一倍。

中古屋 上海 房仲

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