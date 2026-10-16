淘寶、京東部署雙11購物節

全球網購進入「雙11」檔期。看好跨境購物消費者潛力，淘寶天貓海外總經理葉劍秋昨（15）日宣布，今年啟動六大用戶體驗升級工程，對旗下超過30億件商品導入AI智慧篩選機制，以及全面升級官方物流保障，「丟破必賠」。

京東則在雙11「又好又便宜」發布會上宣布，京東App已全新升級AI購物助手「東東」，能為用戶提供更精準的購物決策建議。

葉劍秋提到，「雙11」檔期起，集團將與演員張凌赫展開合作，向境外用戶推廣「萬能的淘寶」概念，透過AI智慧技術全面掃描平台30億件商品庫，並整合各產業專家觀點與消費者的動態數據回應，以人工結合演算法的方式持續篩選與更新，確保呈現最具競爭力的商品。

他進一步解釋，隨著底層商品系統的重塑，淘寶App也同步展開全面升級。淘寶針對境外版本的應用程式更新產品介面與交付模式，讓不同市場的在地消費者能更流暢地接觸優質商品，加強供給端與需求端間的連結。

阿里巴巴集團副總裁、淘寶天貓海外物流負責人丁宏偉表示，一鍵直發、全程可觀、大件無憂是今年關注焦點，尤其在複雜的跨境電商交易，包括物流裡面，多多少少還是會出現破損，官方物流會透過精細化的營運和物流合作夥伴的緊密協作，確保破損降低，但是即使出現這種特殊的情況，淘寶仍是會「丟破必賠」。

淘寶天貓海外表示，去年雙11期間在淘寶上選擇較高價商品的境外用戶明顯增加，單筆消費逾人民幣500元（新台幣2,350元）的高價值用戶年增10%。數據顯示，境外用戶正從「買低價」的跨境基礎購物需求轉向「買特色」的趨勢。

今年天貓雙11於15日晚間8時啟動預售，正式售賣期由10月20日晚上8時開始。針對天貓消費力最高88VIP會員，可自選消費券面額，讓消費者按需盡享更多優惠。截至今年6月，88VIP會員人數達6,400萬，按年雙位數增長。

今年京東11.11已於12日晚間8時開啟，首日下單用戶數與去年同期相比實現雙位數增長。京東表示，JoyAI App推出首個能實時視頻購物的AI數字人，讓用戶在通話中即可直接下單，還支持點外賣、訂酒店等服務。