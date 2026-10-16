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陸產EUV光源樣機現身了 朗道燧岩展出高端曝光機心臟

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／上海15日電
朗道燧岩展出被視為高端曝光機EUV心臟的光源樣機。記者黃雅慧／攝影
朗道燧岩展出被視為高端曝光機EUV心臟的光源樣機。記者黃雅慧／攝影

外界關注大陸極紫外光（EUV）研發進度，在上海舉行的中國工博會上，大陸廠商朗道燧岩展出高端曝光機心臟的光源樣機，並非整機，該廠商表示，低功率的國產EUV也需約三至五年才能量產，真正被應用還有長路要走，本次展出是希望能獲得市場的信心。

朗道燧岩成立於2024年，創始人王豪博士團隊以清華大學氣體放電等離子體實驗室的研發成果為基礎，聚焦激光誘導等離子體（LPP）EUV曝光機光源技術。該公司於2026年1月完成天使+輪融資，2026年7月完成A輪融資，投資方包括沃衍資本、中芯聚源等產業資本。

極紫外光源是7奈米及以下先進製程晶片製造的三大核心零組件之一，長期受海外技術壟斷與禁運限制，是制約中國大陸高端晶片自主可控的關鍵環節。

艾司摩爾的EUV曝光機採用的是‌激光等離子體（LPP）光源路線‌，這是目前唯一商用的EUV光源技術。目前大陸業界研發LPP路線的有新凱來與朗道燧岩，而這次展出的是目前公開可見的大陸國產進度最先進的EUV光源樣機。

此外，新凱來此前公開的路線是激光誘導放電等離子體（LDP）。不過2026灣芯展上，新凱來並未展出EUV曝光機，頂多展示小型模型。在中國工博會展出的朗道燧岩方面稱，會展出是配合上海科技創業中心邀請，主要目的是想對外表達，中國有團隊在做這件事，希望大家耐心等待，也不要覺得一步就能到位，但確實有在進行。

現場工作人員介紹，朗道燧岩本次展出的光源系統國產化率達90%，絕大多數核心零部件為自主研發，技術路線與國際領先廠商一致，可用於晶片曝光測試。至於剩下的10%主要是關鍵零組件進口受阻，但不方便透露具體內容，雖然這些零組件大陸廠商也能做，但在穩定性上依然與進口有差距。

從行業視角看，LPP-EUV光源的技術難點集中於高功率CO2驅動激光器、穩定的錫液滴發生器以及長壽命收集鏡等關鍵子系統。大陸EUV曝光機當前面臨的核心挑戰在於提升輸出功率和長期運行穩定性。

工作人員稱，國產化並非一蹴而就，國產供應鏈穩定性會決定壽命，跟整個生態有關，所以EUV發展並非一家公司系統整合就能達到。因為這個技術、知識都是被卡脖子，大陸現在的研發都是從無到有的過程。

極紫外光 高端 大陸

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