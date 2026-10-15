庫克晤王文濤 稱蘋果將進一步擴大在中國業務

大陸機器人業變化或許從今年大陸工博會可窺知一二，機器人佔據工博會兩個場館，且依然是人氣最高的場館。只不過，作為給專業觀眾看門道的展會，以往在各種場合表演型人形機器人不再是焦點所在，更在乎機器人能否真正上工。

2026-10-15 21:12