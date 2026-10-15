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庫克晤王文濤 稱蘋果將進一步擴大在中國業務

中央社／ 台北15日電

剛卸任蘋果公司（APPLE）執行長的庫克近日以執行董事長新身分到訪中國。他今天與中國商務部部長王文濤會晤時表示，蘋果將進一步擴大在中國的業務；王文濤則盼蘋果發揮溝通橋梁作用，推動中美經貿關係穩定發展。

據中國商務部網站，王文濤15日會見庫克（TimCook），雙方就中美經貿關係、人工智慧（AI）發展、蘋果公司在中國業務等議題進行交流。

王文濤表示，在兩國元首構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」的共識引領下，中美經貿磋商取得積極成果。中方倡導人工智慧發展安全可控、普惠向善、治理合作。「希望蘋果公司發揮溝通橋梁作用，為推動中美經貿關係持續穩定向好發展貢獻力量」。

王文濤還說，當前中國持續優化營商環境，消費市場擴容升級，綠色供應鏈不斷壯大，將為跨國企業在中國投資向智慧、綠色、創新轉型提供更廣闊空間；希望蘋果公司繼續深耕中國市場，共享中國式現代化發展機遇。

據中方消息，庫克表示，蘋果公司看好中國發展前景，將進一步擴大在中國業務，並願為推動美中經貿關係穩定健康發展發揮積極作用。

此次是庫克卸任蘋果公司執行長後首次到訪中國，也正值蘋果首款摺疊智慧型手機iPhone Duo即將於16日開賣前夕。

庫克12日已與中國國務院副總理何立峰會面。據中方消息，庫克表示蘋果公司對在中國的長期發展充滿信心，將發揮工商界溝通橋梁作用，為推動美中經貿關係穩定健康發展貢獻更多力量。

王文濤 庫克

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